Μενού

Κι όμως αυτό το σπίτι στους Αμπελόκηπους πωλείται για 50.000 ευρώ

Ακόμα και ένα ανήλιαγο μπουντρούμι μπορεί να θεωρηθεί πια «ευκαιρία», αρκεί να είναι κοντά σε σταθμό του Μετρό.

Γιάννης Δημητρέλλος
Γιάννης Δημητρέλλος
αμπελοκηποι
Instagram
  • Α-
  • Α+
Είναι τρομακτικά τα πράγματα που συναντάει κανείς όταν μπαίνει στη διαδικασία αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου. Πλέον, ακόμα και μια καλύβα, ακόμα και κάτι που θα μοιάζει με το πιθάρι του Διογένη, μπορεί να βαπτιστεί ως «επενδυτική ευκαιρία» και να έχει τη δική της τιμή, συνήθως πενταψήφια. Όταν δε, αυτή η «ευκαιρία» βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό, τότε η τιμή της μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, πάντα με την υποσημείωση «συζητήσιμη». 
 
Kάπως έτσι σε γνωστή σελίδα πώλησης ακινήτων συναντάμε ένα σπίτι που μοιάζει μάλλον βομβαρδισμένο, ενδεχομένως τα βράδια εκεί να κοιμούνται φαντάσματα. Είναι ημιυπόγειο (προφανώς!) στους Αμπελόκηπους, είναι 57 τετραγωνικών (με δύο υπνοδωμάτια!) και "very important is 5 windows" για όποιον δεν θέλει να νιώθει περίπου σαν τυφλοπόντικας. Επίσης είναι και "very sunny", τουλάχιστον για ημιυπόγειο. 
 
ampelokipoi
Instagram
 
ampelokipoi2
Instagram
ampelokipoi3
Instagram


Το συγκεκριμένο ακίνητο κοστίζει 50.000 ευρώ και περιγράφεται ως «ευκαιρία». Είναι ίσως εμπνευσμένο από το τραγούδι «Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα» του Πασχάλη Τερζή.

Μάλλον όχι.  Ελπίζουμε όχι. 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ