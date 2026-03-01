Κι όμως αυτό το σπίτι στους Αμπελόκηπους πωλείται για 50.000 ευρώ

αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου. Πλέον, ακόμα και μια καλύβα, ακόμα και κάτι που θα μοιάζει με το πιθάρι του Διογένη, μπορεί να βαπτιστεί ως «επενδυτική ευκαιρία» και να έχει τη δική της τιμή, συνήθως πενταψήφια. Όταν δε, αυτή η «ευκαιρία» βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό, τότε η τιμή της μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, πάντα με την υποσημείωση «συζητήσιμη». Είναι τρομακτικά τα πράγματα που συναντάει κανείς όταν μπαίνει στη διαδικασίαΠλέον, ακόμα και μια καλύβα, ακόμα και κάτι που θα μοιάζεικαι να έχει τη δική της τιμή, συνήθως πενταψήφια. Όταν δε, αυτή η «ευκαιρία» βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό, τότε η τιμή της μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, πάντα με την υποσημείωση

Kάπως έτσι σε γνωστή σελίδα πώλησης ακινήτων συναντάμε ένα σπίτι που μοιάζει μάλλον βομβαρδισμένο, ενδεχομένως τα βράδια εκεί να κοιμούνται φαντάσματα. Είναι ημιυπόγειο (προφανώς!) στους Αμπελόκηπους, είναι 57 τετραγωνικών (με δύο υπνοδωμάτια!) και "very important is 5 windows" για όποιον δεν θέλει να νιώθει περίπου σαν τυφλοπόντικας. Επίσης είναι και "very sunny", τουλάχιστον για ημιυπόγειο.

Το συγκεκριμένο ακίνητο κοστίζει 50.000 ευρώ και περιγράφεται ως «ευκαιρία». Είναι ίσως εμπνευσμένο από το τραγούδι «Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα» του Πασχάλη Τερζή. Μάλλον όχι. Ελπίζουμε όχι.