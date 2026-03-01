Νύχτα αγωνίας για τη σύντροφό του Φειδία Παναγιώτου στο Ντουμπάι: «Έλεγες τώρα μας βομβαρδίζουν;»

Στο Ντουμπάι βρίσκεται παγιδευμένη η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου και πρώην παίκτρια του Big Brother Στυλιάνα Αβερκίου. Η influencer ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με φίλες και τη μητέρα της για να κάνει το bachelorette πάρτι της για τον επικείμενο γάμο της με τον ευρωβουλευτή.

Ωστόσο, η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί από το πρωί του Σαββάτου δημιούργησε στιγμές αγωνίας. Όπως εξήγησε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο συναγερμός που χτύπησε στα κινητά τους, οι θόρυβοι που άκουγαν και όσα έβλεπαν δημιούργησαν πανικό.

«Είμαστε στο Ντουμπάι για το πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου και δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”».

«Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα κάπου. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγοταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια. Σηκωνόμαστε, πάμε στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό γιατί ακούγαμε θορύβους. Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby, είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε τούτος ο πανικός».

«Πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Βαστώ αυτό το βάρος μέσα μου».

«Διάβασα “εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Ντουμπάι”. Αυτές τις στιγμές σταματήστε να είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολέμους».

Διάσημοι που ταξίδεψαν πρόσφατα στο Ντουμπάι

Τα τελευταία χρόνια το Ντουμπάι αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό και για αρκετούς Έλληνες celebrities. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας γύρισαν από το Ντουμπάι μία ημέρα πριν από τα χτυπήματα.

Ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη | Instagram

Στις 27 του μήνα επέστρεψε από το Ντουμπάι και ο Trannos. «Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη μέση ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28… Τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα; Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος… ΦΤΑΝΕΙ πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;» έγραψε ο Trannos στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ανάρτηση του Trannos | Instagram

Πρόσφατα στο Ντουμπάι είχαν ταξιδέψει και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Χαρά Παππά με τον Στέφανο Τσαγκαράκη