Ο Τσάρλι Κερκ πέτυχε κάτι που ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί

Τα γεγονότα είναι γνωστά σε όλους. Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε με τα εξής λόγια:: «Ο Μεγάλος, ή καλύτερο ο Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα από τον Τσάρλι. Ο 33χρονος ακροδεξιός ινφλουένσερ (προβλέψιμα) έγινε viral και στον θάνατο του, έγινε η ενσάρκωση μιας τραγικής ειρωνείας που δεν θα ευχόμασταν ούτε στον χειρότερο εχθρό μας και πέτυχε κι ένα στόχο που ίσως δεν είχε φανταστεί ποτέ.

Κάποτε ο ίδιος έγραφε στα social media πώς «τα όπλα σώζουν ζωές». Πριν ένα χρόνο έλεγε πως δεν του αρέσει η θανατική ποινή, πως θα προτιμούσε οι θύτες να σκοτώνονται επιτόπου, να αποκεφαλίζονται και οι εκτελέσεις τους να προβάλλονται ζωντανά και σε ώρες που βλέπουν τηλεόραση ακόμα και τα μικρά παιδιά. Κάτι σαν παραδειγματισμός.

Ήταν φανατικά αντίθετος με τις εκτρώσεις, ορκισμένος εχθρός των LGBT ατόμων, θεωρούσε «καταστροφικό» το φεμινισμό για τις γυναίκες και τόνιζε με κάθε τρόπο πως όποιος θέλει ένα ελεύθερο κράτος της Παλαιστίνης, είναι σαν να στηρίζει την Klu Klux Klan. Από ένα όπλο, από τη βία που υμνούσε και περιέγραφε ως «σωτήρια», έχασε τη ζωή του. Και δεν ήταν μόνο αυτό.

Το καλύτερο για τον Τσάρλι Κερκ σε οποιοδήποτε δημοκρατικό καθεστώς του πλανήτη, θα ήταν να βρίσκεται στη ζωή και να διατηρεί το δημόσιο βήμα του και να λέει αυτά που πιστεύει. Και απέναντι του να βρίσκονται όσοι πιστεύουν στις στις ελευθερίες των γυναικών, των ομοφυλοφίλων, των μεταναστών, των θυμάτων πολέμου. Η δολοφονία του, όχι μόνο μας στέρησε αυτό το δικαίωμα, να κοντράρουμε αυτόν τον ακροδεξιό σελέμπριτι και κάθε ακροδεξιό εκεί έξω, αλλά έχει ήδη πυροδοτήσει ένα πόλεμο, μια εμφύλια σύρραξη στις ΗΠΑ, όπου η κάθε πλευρά θα μεταχειρίζεται τα social media, την A.I, τα πραγματικά γεγονότα, για να κατασκευάζει δράκους και τέρατα.

Κοντά στους μετέχοντες σε αυτή τη ντροπιαστική στιγμή της ιστορίας και οι εκατοντάδες Έλληνες ακροδεξιοί ινφλουένσερ, που έχουν κατακλίσει από χθες το X, με δημοσιεύσεις - οχετούς που μοιάζουν σχεδόν με πρόσκληση για πογκρόμ για Αριστερούς και άτομα με προοδευτικές ιδέες. Προφανώς η "woke" κουλτούρα μπήκε πάλι στην καρέκλα του κατηγορούμενου. To #ΤσάρλιΚερκ τρεντάρει μέχρι τώρα. Ο μέσος Έλληνας Τραμπικός πριν ακόμα κρυώσει το πτώμα του Τσάρλι Κερκ βρήκε ευκαιρία να στάξει χολή προς κάθε κατεύθυνση.

Πάω στοίχημα πως και ο ίδιος ο Τσάρλι Κερκ, αν του έλεγε κάποιος ότι ο Σίλας Σεραφείμ (μεταξύ πολλών άλλων) του αφιέρωσε ένα από τα πιο καυστικά του tweet, θα έλεγε «όχι ρε παιδιά, δεν μπορώ να διαχειριστώ τόση καταξίωση».