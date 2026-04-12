Όταν έζησα μια εμπειρία που έμοιαζε με θαύμα

Έχω συνδέσει το Πάσχα με αρκετές ιστορίες τρόμου. Σε νηπιακή ηλικία θυμάμαι τον εαυτό μου στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Καλλίπολη να σκάνε κοντά μου δυναμιτάκια και να νιώθω ότι μου επιτίθενται οι φλόγες της κολάσεως και να τρέχω να πιάσω το χέρι της μητέρας μου και ύστερα να το μετανιώνω και να δείχνω ξανά - υποκριτικά - ατάραχος στους γύρω συγγενείς μου. Μιλάμε για θάρρος, όχι αστεία.

Ύστερα, με το πασχαλινό αρνί, να βρίσκομαι όλη την ώρα πάνω από τους καπνούς ενώ σουβλίζεται και όταν φτάνει η ώρα του φαγητού, να νιώθω τάση για εμετό και να δημιουργώ μια πολύχρωμη, υγρή «σούπα» πάνω από τα αχνιστά, καμμένα κρέατα. Η ίδια η φωνή των παπάδων όταν έλεγε το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών», μου προκαλούσε κάτι ανάμεσα σε δέος και τρόμο. Προτιμούσα να λείπω, να είμαι στην ασφάλεια του παιδικού μου δωματίου. Μέχρι εκείνη τη χρονιά που συνέβη κάτι πολύ παράξενο.

Φωτό αρχείου | Eurokinissi

Θαύμα;

Είχε ξεκινήσει ως κάτι που έμοιαζε με βαρύ κρύωμα, με πόνο και βουλωμένα αυτιά. Είχε εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Η ακοή μου είχε επηρεαστεί σημαντικά και έπρεπε να κάνω εισαγωγή για εγχείρηση. Υπήρχε μια προθεσμία 2-3 εβδομάδων μέχρι την εξέταση που θα επιβεβαίωνε την επικείμενη επέμβαση στα αυτιά μου. Ρωτούσα ήδη, γελώντας, αν και αυτή είναι μια από εκείνες τις επεμβάσεις που όταν αναρρώνεις, σου δίνουν παγωτό, όπως συμβαίνει με τις αμυγδαλές.

Τότε η γιαγιά μου, ένας άνθρωπος με ισχυρή πίστη στον Θεό, στο άκουσμα της είδησης της εγχείρησης, είχε νιώσει μεγάλη στεναχώρια. Η ιδέα ότι εγώ, ο εννιάχρονος εγγονός της, θα ξάπλωνα στο χειρουργικό κρεβάτι, την «πλάκωνε» ψυχολογικά. Έλεγε διαρκώς σε εμένα και στους γονείς μου ότι προσευχόταν, για να αποφευγχθεί το «νυστέρι». Προσευχόταν στον Άγιο Ραφαήλ.

Οι μέρες πέρασαν και η τελική εξέταση πριν από την εγχείρηση, έδειξε κάτι που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει: τα αυτιά μου είχαν «καθαρίσει», ήμουν απόλυτα υγιής. Η εγχείρηση ματαιώθηκε. Λίγες ώρες μετά, η γιαγία μου μας αποκάλυψε ότι είχε δει ένα όνειρο: «ο Άγιος Ραφαήλ μπήκε στο υπνοδωμάτιο σου και σου χάϊδεψε το κεφάλι. Μας διαβεβαίωσε ότι θα γίνεις καλά».

Ο Άγιος Ραφαήλ

Εκκλησιαστικές πηγές για τον Άγιο Ραφαήλ, αποκαλύπτουν τα εξής:

Ο Άγιος Ραφαήλ, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Ειρήνη, θεωρούνται «νεοφανείς» άγιοι, καθώς τα λείψανά τους και η ιστορία τους αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο στη Μυτιλήνη μόλις το 1959. Από τότε, καταγράφονται αναρίθμητα θαύματα που αποδίδονται στην παρέμβασή τους.

Τα θαύματα του Αγίου Ραφαήλ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πιστών:

Θεραπείες Ασθενειών: Αναφέρονται πολλές περιπτώσεις ίασης από σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνος, παράλυση και κινητικά προβλήματα.

Προστασία σε Ατυχήματα: Υπάρχουν μαρτυρίες για σωτηρία από πτώσεις ή σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπου οι πιστοί ένιωσαν την παρουσία του Αγίου να τους προστατεύει.

Εμφανίσεις και Οράματα: Πολλοί πιστοί περιγράφουν ότι είδαν τον Άγιο στον ύπνο τους ή ακόμα και στον ξύπνο τους, καθοδηγώντας τους προς την ίαση ή την εύρεση των λειψάνων του.

Βοήθεια σε Παιδιά: Καταγράφονται θαύματα που αφορούν μικρά παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και βρήκαν γιατρειά μετά από προσευχή των γονέων τους.

Πίστεψα από τότε;

Η επιστήμη αναφέρει την «αυτόματη ίαση», μια σπάνια περίπτωση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να «αναγνωρίσει» και να καταστρέψει επιθετικά κύτταρα (όπως σε ορισμένους καρκίνους) μετά από μια λοίμωξη, μια έντονη φλεγμονή ή μια ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής. Επίσης γίνεται λόγος και για ενδορφίνες, αλλά και ντοπαμίνη που παράγονται από την έντονη προσμονή μιας θεραπείας και δρουν ως φυσικά παυσίπονα στο σώμα.

Τα πιστεύω όλα αυτά.

Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορώ να μην πιστέψω πώς «κάτι», μια ανώτερη μορφή πνευματικής αγάπης υπάρχει εκεί έξω.

Κάποιοι την ονομάζουν Ιησού Χριστό και την βιώνουν σε ηρεμία, με πολλές αγκαλιές και χαμόγελα. Και αποστρέφονται τα δυναμιτάκια, μετά το «Χριστός Ανέστη Εκ Νεκρών». Δεν είναι κι άσχημη ιδέα ε.