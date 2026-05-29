Ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να μην έδωσε το πράσινο φως για μια συμφωνία με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη είναι ανένδοτη σε ότι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πέρασε δυόμιση ώρες στην Αίθουσα Συσκέψεων, αλλά ακόμη δεν κατέληξε σε απόφαση.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε ότι θα παραιτηθεί από το εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σε αυτό το στάδιο, επικεντρωνόμαστε στον τερματισμό του πολέμου και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπακάεϊ.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι, το Axios ανέφερε χθες ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ενημέρωσαν τον Τραμπ, αλλά δεν το υπέγραψε αμέσως, αλλά ζήτησε μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

Στενό του Ορμούζ : Η ναυτιλία μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού θα είναι «απεριόριστη» και το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια ούτε θα παρενοχλεί πλοία. Το Ιράν θα αφαιρέσει όλες τις νάρκες από τη βασική ναυτιλιακή οδό εντός 30 ημερών.

: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Πυρηνικές συνομιλίες: Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και τον τρόπο αντιμετώπισης του πυρηνικού προγράμματος. Οι επικριτές λένε ότι αυτό - ένας βασικός πολεμικός στόχος σύμφωνα με τον Τραμπ - απλώς ωθεί αυτό το δύσκολο ζήτημα στο μέλλον.

Ο Αραγτσί συζητά για τα Στενά του Ορμούζ

Καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μιλήσει με τον ομόλογό του στο Ομάν. Οι δύο άνδρες, των οποίων οι χώρες βρέχονται από το Στενό του Ορμούζ, συζήτησαν τη «μελλοντική διοίκηση του στενού σύμφωνα με τις κυρίαρχες ευθύνες μας και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ιράν έχει συζητήσει τη συνεργασία με το Ομάν σε ένα σύστημα χρέωσης τελών για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αν και δεν είναι σαφές εάν θα προκύψει κάτι συγκεκριμένο από τις συζητήσεις.

Το IRIB, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, δήλωσε ότι ο Αραγτσί είχε πει στον υπουργό του Ομάν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «εξαρτάται από τον τερματισμό των υπερβολικών απαιτήσεων και των ασυνεπών και αντιφατικών θέσεων από την πλευρά των ΗΠΑ».