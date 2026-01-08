Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού: Σοβαροί παίκτες ή μπαλόνια που ξεφουσκώνουν;

Τα πολύχρωμα λαμπάκια αποσύρονται από τις βιτρίνες, τα δέντρα ξεστολίζονται για να... αναπαυθούν τους επόμενους μήνες σε κάποιο πατάρι, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι πια «γλυκές αναμνήσεις» που ίσως να άφησαν μερικά... σημάδια στο σώμα μας.

Οι όμορφες, ξέγνοιαστες στιγμές των εορτών της Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς... πέρασαν στην ιστορία και πλέον εδώ και μερικά 24ωρα «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του». Tα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας, τα σοβαρά ζητήματα εντός κι εκτός συνόρων, βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Αλλωστε το 2026 είναι μια χρονιά εκ των πραγμάτων προεκλογική. Ακόμη κι αν ο Πρωθυπουργός επιμείνει στην εξάντληση της 4ετίας και... στήσει κάλπες το 2027, το έτος που... μόλις μας επισκέφτηκε θα είναι αυτό που θα σηκώσει μεγάλη κουβέντα.

Η «πολιτική κουζίνα» θα πάρει φωτιά, αφού μαζί με τους ήδη γνωστούς σχηματισμούς θα δούμε και νέες... προσπάθειες. Με παλιά ή φρέσκα υλικά. Με ανακυκλωμένα πρόσωπα ή νέα. Θα δείξει. Τα ερωτήματα πολλά και συνεχώς γύρω από συγκεκριμένα ονόματα.

Τι θα κάνουν οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί; Ο Τσίπρας και ο Σαμαράς.

Προς τα πού θα κινηθεί η Καρυστιανού που πλέον θα πρέπει να λογίζεται ως πολιτική persona. Ας τα πάρουμε ένα – ένα. Μετά το «μπαμ» των πρώτων ημερών η «Ιθάκη» βρήκε την... Ιθάκη της στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Μπορεί οι παραγγελίες των βιβλιοπωλών να είχαν... μορφή καταιγίδας και μετά την παρουσίαση στο «Παλλάς», όλοι να πίστευαν ότι ήρθε η ώρα για το μεγάλο comeback του Alexis, όμως η ωμή πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Πλην του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πλέον υπό διάλυση και κάποια στελέχη του τρέχουν να βρουν νέα στέγη, καμία δυναμική δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία.

Ούτε φυσικά παρατηρείται κάποια... αυτοοργάνωση, όπως από το βήμα του θεάτρου είχε ζητήσει ο ίδιος. Γενικά τον τελευταίο μήνα ελάχιστα είναι τα θέματα της επικαιρότητας που να αφορούν τον Τσίπρα κι αυτό κάτι λέει. Ο έτερος των πρώην που σκέφτεται για κόμμα, επίσης μοιάζει να έχει κάνει... ένα βήμα πίσω ή απλά να είναι στάσιμος.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει μέσω δηλώσεων και αρθρογραφίας να ξιφουλκεί κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ως εκεί.

Σήμα, ένδειξη, κάτι που να φανερώνει κάτι πιο οργανωμένο δεν υπάρχει.

Αν αυτό συμβεί τους επόμενες μήνες θα φανεί, άλλωστε είπαμε το 2026 είναι προεκλογική χρονιά και ό,τι είναι να γίνει δεν θα αργήσει. Ίσως ο έμπειρος Μεσσήνιος πολιτικός που έχει κυρίως αναφορές στη λαϊκή δεξιά κάτι να περιμένει.

Ίσως και η κίνηση που προανήγγειλε με κάθε επισημότητα η Μαρία Καρυστιανού, να καθορίζει τις εξελίξεις, αν λάβουμε υπόψη τα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι η νέα προσπάθεια θα έχει κυρίως αναφορά προς τα δεξιά και ίσως και πιο άκρα.

Σε αυτό βέβαια πρέπει να μπει ένας αστερίσκος μέχρι η ίδια η κυρία Καρυστιανού, ως πολιτικό πρόσωπο πια, να ανοίξει εντελώς τα χαρτιά της.

Πάντως το πρώτο έως τώρα δείγμα στερείται σοβαρότητας αν ισχύουν τα περί... επιτροπής σοφών, μαγισσών, καλογριών και γενικά στελεχών της Νίκης.

Η Μαρία Καρυστιανού, εμβληματικό πρόσωπο μετά την τραγωδία των Τεμπών και πρόσωπο με μεγάλη δημοφιλία θα κινηθεί κι αυτή μέσα στο προεκλογικό 2026.

Εις το εξής όμως θα κληθεί να δώσει και απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό λαό, από τον οποίο θα ζητήσει ψήφο. Απαντήσεις λογικές, σοβαρές και όχι απλά... συνθήματα που γοητεύουν ένα πλήθος σε πλατείες.

Μένει να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει ή απλά όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν είναι ένα μπαλόνι που αργά ή γρήγορα θα ξεφουσκώσει...