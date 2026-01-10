10 παικταράδες που τους είδαμε να παίζουν μόνο στο Championship Manager

Αν είσαι εκεί περίπου στα 40 και ασχολείσαι, έστω και λίγο, με το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση τα ονόματα που ακολουθούν να μην σου ξυπνήσουν αναμνήσεις. Πρόκειται για 10 ποδοσφαιριστές που έκαναν τεράστια καριέρα. Αλλά όχι στα γήπεδα, με στο Championship Manager!

Παίρνοντας ως δεδομένα πως το CM 01/02 είναι ίσως η πιο επιτυχημένη έκδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας παιχνιδιών, θεωρούμε πως σίγουρα θα έχει παίξει έστω και λίγο. Είναι δε τόσο επιτυχημένη η συγκεκριμένη έκδοση που παραμένει ενεργή ακόμη και σήμερα καθώς κυκλοφορούν συνεχώς φρέσκα updates προσαρμοσμένα στο «τώρα» καθώς πολλοί είναι που επιλέγουν να παίζουν το συγκεκριμένο πολύ γρήγορο και ελαφρύ CM παρά κάποιον διάδοχό του!

Κατ' αρχάς να θυμίσουμε πως η έκδοση 01/02 αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του επιτυχημένου CM3 που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Όσοι λοιπόν είχατε (ή συνεχίζετε) να παίζετε αυτή την έκδοση, θα έχετε πάρει στην ομάδα σας δεδομένα έναν από τους ακόλουθους παίκτες. Ήταν κάτι σαν cheat στην original database. Φυσικά δεν ήταν οι μόνοι. Πολλoί θα πείτε και για τον Ντ' Αλεσάντρο, για τον Χιώτη, για τον Κοστάντσο (πέρασε και δεν... έπιασε τίποτα, από τον Ολυμπιακό), τον Μπακιρτζίογλου (με πέρασμα από τον Ηρακλή), τον Γουεστ κοκ. Ωστόσο αυτούς τους είδαμε να παίζουν και στην πραγματική ζωή. Αντίθετα τα ονόματα που ακολουθούν έκαναν από αδιάφορη ως... καθόλου, καριέρα στην πραγματικότητα. Όσοι φυσικά υπήρξαν, γιατί όπως θα δείτε υπήρχαν και επινοήσεις των προγραμματιστών.

Ας τους θυμηθούμε λοιπόν...

Μαξίμ Τσιγκάλκο

Ο «Βασιλιάς». Η μηχανή των γκολ (όπως ο Σκαλίδης στην επόμενη database) που σε όποια ομάδα και να πήγαινε έγραφε τουλάχιστον διπλάσια γκολ από τις συμμετοχές του. O Μαξίμ Τσιγκάλκο υπήρξε κανονικός ποδοσφαιριστής, ωστόσο η καριέρα του εξελίχθηκε μόνο στη Λευκορωσία ενώ έπαιξε στο Καζακστ΄ν και στην Αρμενία, έχοντας πάντα το βάρος του wonderkind στο παιχνίδι. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 37 ετών... (Δείτε εδώ τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta).

Σεργκέι Νικιφορένκο

Ο έτερος «cheat» Λευκορώσος που έπαιζε πάντα λίγο πίσω από τον Τσιγκάλκο. Αγωνίστκε αποκλειστικά στη χώρα του και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ, την ομάδα απ' όπου τον αγοράζαμε πάμφθηνα.

Το Μαδέιρα

Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός της Γκουβέια, επίσης «μηχανή γκολ», που όμως αποδείχθηκε φάντασμα. Δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα και όπως αποκαλύφθηκε αρκετά χρόνια μετά από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, είχε δημιουργηθεί από τη φαντασία ενός developer του CM!

Ιμπραχίμ Σαΐντ

Ο Αιγύπτιος σέντερ μπακ που ήταν μόλις 21 ετών όταν άρχιζε το παιχνίδι. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν κυρίως στη χώρα του αν και πέρασε αρκετές φορές τα σύνορα δίχως όμως μεγάλη επιτυχία. Παρόλα αυτά έγραψε και 50 συμμετοχές με την Εθνική.

Τσέρνο Σάμπα

Το «παιδί-θαύμα» της Μίλγουολ που τον είδαμε και στα μέρη μας πριν από 10 χρόνια με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας, δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει την πορεία που είχε στο μάνατζερ.

Μάικ Νταφ

Όταν αναζητούσες δεξί μπακ, ο Άγγλος Μάικ Νταφ ήταν εγγύηση, καθώς έκανε τη μεταγραφή με ελάχιστα χρήματα από την Τσέλτενχαμ. Ο Νταφ που πλέον είναι προπονητής στην πραγμαtικότητα έπαιjε 8 χρόνια στην Τσέλτενχαμ και άλλα 12 στην Μπάρνλεϊ.

Μαρκ Κερ

Ένας ακόμα αστέρας του Championship Manager που έπαιξε και στην Ελλάδα (Τρίπολη) αλλά ποτέ δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Στο παιχνίδι έπρεπε να προλάβεις να τον πάρεις από την Φάλκιρκ, στην πραγματικότητα η καριέρα του αναλώθηκε σε μικρομεσαίες ομάδες.

Ισαάκ Οκορόνκουο

Ηγέτης της άμυνας με εύκολη μεταγραφή από τη Σαχτάρ. Εκεί έπαιξε και στην πραγματικότητα, κάνοντας συμπαθητική καριέρα που τον έφερε μέχρι και το Νησί και τη Γουλβς. Στο τέλος της διαδρομής του έπαιξε σε ομάδες της Ρωσίας.

Τζούλιους Αγκαχόουα

Ο άλλος εξαιρετικός Νιγηριανός της Σαχτάρ. Κι αυτός έπαιξε αρκετά χρόνια στην Ουκρανία ενώ πέρασε και μία σεζόν στην Αγγλία με τη Γουίγκαν.

Αντρέι Μιλέβσκι

Ένας ακόμη εξαιρετικός Λευκορώσος, αμυντικός αυτή τη φορά. Έπαιξε 15 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κυρίως στη χώρα του όπου πήρε και 2 τίτλους ενώ έγινε και διεθνής.

Υπάρχει ο... αστικός μύθος, πως αείμνηστος ιδιοκτήτης ομάδας π[ου έπαιζε στην πάλαι ποτέ Α' Εθνική, έψαχνε παίκτες μέσα από το μάνατζερ. Αν και στην ομάδα του είχαν φτάσει «καραβιές» ποδοσφαιριστών, δεν φόρεσε τη φανέλα της κανέναν από τα πραγματικά... αστέρια του Championship Manager.