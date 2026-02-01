«Αδέρφια ζείτε...»: Πήρε φωτιά η δακρυσμένη Τούμπα για τους νεκρούς της

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό ήταν ήδη φορτισμένο λόγω της τραγικής απώλειας των επτά οπαδών του Δικεφάλλου, όμως οι φίλοι της ομάδας ήταν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη τους.
Πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρξε κατάθεση στεφάνων, ενώ τα γρήγορα γκολ που μπήκαν δεν πανηγυρίστηκαν ούτε από τους ποδοσφαιριστές ούτε από την εξέδρα. Μόνο το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε...».
Και όταν η αναμέτρηση έφτασε στο 27ο λεπτό, το γήπεδο της Τούμπας πήρε φωτιά. Η σημαδιακός αυτός αριθμός, καθώς οι 7 σκοτώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, αποτέλεσε το σημείο που όλοι όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τους συνοπαδούς τους που πλέον δεν είναι στη ζωή...
