Μενού

«Αδέρφια ζείτε...»: Πήρε φωτιά η δακρυσμένη Τούμπα για τους νεκρούς της

Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς που έφυγαν από τη ζωή. Στο 27ο λεπτό το γήπεδο πήρε «φωτιά» προς τιμή τους.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό ήταν ήδη φορτισμένο λόγω της τραγικής απώλειας των επτά οπαδών του Δικεφάλλου, όμως οι φίλοι της ομάδας ήταν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη τους.

Πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρξε κατάθεση στεφάνων, ενώ τα γρήγορα γκολ που μπήκαν δεν πανηγυρίστηκαν ούτε από τους ποδοσφαιριστές ούτε από την εξέδρα. Μόνο το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε...».

Και όταν η αναμέτρηση έφτασε στο 27ο λεπτό, το γήπεδο της Τούμπας πήρε φωτιά. Η σημαδιακός αυτός αριθμός, καθώς οι 7 σκοτώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, αποτέλεσε το σημείο που όλοι όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τους συνοπαδούς τους που πλέον δεν είναι στη ζωή...

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ