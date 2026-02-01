Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»

Ένα από τα συμπεράσματα που βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών είναι πως η Μαρία Καρυστιανού παρά το όποια επικοινωνιακά λάθη κάνει η ίδια ή προσπαθούν να της προσάψουν, παραμένει δυνατή παρουσία για το επόμενο πολιτικό σκηνικό.

Η πρόσφατη μέτρηση της MRB έδειξε ότι ποσοστό 12,3% του εκλογικού σώματος δηλώνει έτοιμο να την ψηφίσει όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Ένα ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει καν στη δημιουργία κόμματος. Αλλά και ένα ποσοστό που δεν αφήνει αδιάφορους δυο παίκτες του πολιτικού παιχνιδιού που ξέρουν ότι μόνοι τους δεν μπορούν.

«Κρυφοκοιτάζουν» Κασσελάκης και Καμμένος

Η στήλη Μαξιμιλιανός, το έγραψε με... ονόματα και διευθύνσεις, μέσα στην εβδομάδα στο Reader. Τόσο ο Στέφανος Κασσελάκης όσο και ο Πάνος Καμμένος παρακολουθούν, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, τις εξελίξεις γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού.

Έγραψε χαρακτηριστικά η στήλη πως ο Στέφανος Κασσελάκης, θεωρεί πως πληροί τον όρο που έχει βάλει η Καρυστιανού - για ένα κίνημα χωρίς πολιτικούς με προϋπηρεσία στη Βουλή. Και φαίνεται πως θα επιδιώξει μέσω απόφασης συνεδρίου την ερχόμενη εβδομάδα να δείξει τη συνεργασία με το εκκολαπτόμενο κόμμα.

Από την άλλη υπάρχει ο Πάνος Καμμένος που θα ήθελε πολύ να δει συνεργασία με την κυρία Καρυστιανού. Παρά το κομματικό και κυβερνητικό παρελθόν του θεωρεί πως ταυτίζεται ιδεολογικά και πολιτικά με την κυρία Καρυστιανού, αφού κινούνται και οι δυο στο κομμάτι της αντισυστημικής Δεξιάς. Και οι δύο άλλωστε, απευθύνονται σε ένα συντηρητικό κομμάτι ψηφοφόρων.

Να μην ξεχνάμε, τονίζει ο Μαξιμιλιανός, ότι ο Καμμένος είχε μεγάλο γκελ σε ψηφιακούς ακόλουθους πριν 15 χρόνια όταν ίδρυσε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ενώ να δεν παραλείπει να θυμίσει πως ο ίδιος έφυγε από την κυβέρνηση Τσίπρα όταν ήρθε προς κύρωση η συμφωνία των Πρεσπών.

Όπως να 'χει τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει η Μαρία Καρυστιανού, που μένει να φανεί κατά πόσο θέλει να συμπορευθεί με πρόσωπα του υπάρχοντος ή... παρελθόντος πολιτκού σκηνικού.