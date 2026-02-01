Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν

Μπορεί την εντυπωσιακή Ρία Ελληνίδου το ευρύ κοινό να τη γνώρισε τα τελευταία χρόνια και χάρη στο viral τραγούδι «Κάτι Ξέρεις», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025, να εκτοξεύτηκε η δημοφιλία της, όμως, η ίδια τραγουδάει «από πάντα».

«Από τότε που μιλάω, τραγουδάω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Από τα πρώτα πράγματα που είπα όταν άρχισα να μιλάω ήταν πως θέλω να γίνω μουσικός», είχε δηλώσει η ίδια στο The 2Night Show το 2022.

«Πάντα μου έλεγαν ότι έχω ωραία φωνή, μαζεύονταν οι συγγενείς στο σπίτι τις γιορτές και με έβαζαν να τραγουδάω για να χαίρονται, δεν ντρεπόμουν», είχε πει ακόμα στην ίδια συνέντευξη.

«Στα 14 είχαμε δημιουργήσει με την οικογένειά μου το συγκρότημα "Γραικοί" όπου η μητέρα μου τραγουδούσε μαζί μας, όπως και η αδερφή μου. Εγώ έπαιζα και τραγουδούσα.

Στα 18 μου ξεκίνησα να δουλεύω σε μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη χωρίς την οικογένειά μου. Με μουσικούς της πόλης παίζαμε λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρναίικα, ό,τι είχε να κάνει με την ελληνική λαϊκή μουσική με την έννοια του λαϊκού σε όλο το φάσμα», είχε αναφέρει στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καλεσμένη στο Happy Day.

Μάλιστα, εάν γυρίσουμε τον χρόνο και πάμε σχεδόν 12 χρόνια πίσω στον Ιούνιο του 2014 θα δούμε τη Ρία Ελληνίδου να εμφανίζεται στην επιτυχημένη εκπομπή «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» που παρουσίαζε τότε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον Alpha.

Το επεισόδιο που τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου αποτελούσε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι και η ίδια είχε τραγουδήσει το «Μπιρ Αλλάχ».

Το απόσπασμα ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube πριν από τέσσερα χρόνια και έχει ξεπεράσει τις 700.000 προβολές, ενώ δεν είναι λίγοι οι χρήστες που έχουν σχολιάσει ότι τους αρέσει και αυτή της η πλευρά.

Βέβαια και πριν τα 18 της η Ρία Ελληνίδου εμφανιζόταν στη σκηνή, αλλά όχι μόνη της παρά μαζί με την οικογένειά της και εκεί κρύβεται το «μυστικό» που δεν έχει καβαλήσει καλάμι, όπως έχει δηλώσει η ίδια.

«Μου έσφιξαν το χαλινάρι για να μην ψωνιστώ από τα 13 μου που ξεκίνησα», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όταν τραγουδάς από τόσο μικρή ηλικία, ανεβαίνεις λίγο λίγο τα σκαλιά και δεν σου κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση η αλλαγή όσο εάν έκανε μια άλλη δουλειά, έμπαινε σε ένα ριάλιτι και ξαφνικά τη μάθαιναν όλοι.

«Ο αδερφός μου που είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερος, παίζει κλαρίνο και σαξόφωνο μαζί μου από τότε. Πάντα του έλεγαν "θα προσέχεις την αδερφή σου" και η απάντηση ήταν "τώρα ποιός θα προσέχει ποιόν", αλλά όσο να'ναι ήταν πάντα μαζί μου», είχε πει στο Happy Day.

Σίγουρα στο βίντεο από την εκπομπή «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» τη βλέπουμε πολύ πιο απλή απ'ότι την έχουμε συνηθίσει, όμως και η ίδια δεν έχει κρύψει ότι βαριέται την πολλή προετοιμασία, την οποία αναγκαστικά κάνει προτού ανέβει στη σκηνή.

«Δεν βασίστηκα ποτέ στην εξωτερική μου εμφάνιση. Στην καθημερινή μου ζωή μου αρέσει να είμαι περιποιημένη, αλλά συνήθως κυκλοφορώ με τη φόρμα μου», έχει δηλώσει.

Όταν στο After Dark, ο Θέμης Γεωργαντάς την είχε ρωτήσει τι βαθμό βάζει στην εμφάνισή της, είχε απαντήσει 9 στα 10 και αυτό γιατί καμιά φορά βρίζει και αυτό δεν αρέσει σε κάποιους άντρες.

Στην ίδια συνέντευξη είχε εξομολογηθεί ότι «έχω βγει μια φορά ραντεβού με θαυμαστή και δεν θα το ξανακάνω ποτέ», ενώ είχε αφήσει τον παρουσιαστή άφωνο όταν είχε πει πως «τις δυναμικές γυναίκες όλοι τις θέλουν, αλλά λίγοι μπορούν να τις κρατήσουν», αλλά και όταν εκείνος την είχε ρωτήσει αν ξέρει να φτιάχνει γεμιστά και εκείνος του απάντησε «σιγά το φαγητό».

Επίσης, είχε αναφέρει ότι «μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, κάνω σε όλους πάντα χιούμορ και όσοι δεν με ξέρουν, ίσως και να με παρεξηγούνε», ενώ έχει εξομολογηθεί πως «με τόσα που έχω δει σε γάμους δεν σκέφτομαι τον δικό μου. Γενικά δεν ψήνομαι για γάμο».

Επειδή όμως οι δημοσιογράφοι της κάνουν συχνά την ερώτηση για τον γάμο, η πιο επική απάντηση της Ρίας Ελληνίδου ήταν η ακόλουθη:

«Αν παντρευτώ, φαντάσου πόσο πολύ θα εκτιμώ τον άνθρωπο, γιατί δεν με ψήνουν τα comfort του γάμου. Κάθε Παρασκευή - Σάββατο κάνω φτιασίδι νύφης. Λες να θέλω να το κάνω για να το ζήσω; Δεν θα έχω προσκλητήρια - μπομπονιέρες στον γάμο μου. Θα είναι μέρος της συμφωνίας να μην ασχοληθώ με αυτά. Θα είμαι με φόρμες στην παραλία και σουβλάκι».