ΑΕΚ - ΑΕΛ LIVE για την 24η αγωνιστική της Super League

Στην ALLWYN Arena συνεχίζεται η 24η αγωνιστική της Super League, εκεί που η εκ των πρωτοπόρων ΑΕΚ υποδέχεται τη Λάρισα. ΑΕΚ - ΑΕΛ Live στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

ΑΕΚ - ΑΕΛ LIVE

Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί με γηπεδούχο την ΑΕΚ ήταν στις 22 Νοεμβρίου 2020 στο γήπεδο της Ριζούπολης, όπου οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν με 4-1 (55’ Μαχαίρας, 72’ Ανσαριφάρντ, 78’ Σιμόες, 89’ Γαλανόπουλος – 67’ Σπαρβ).

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στα τελευταία πέντε παιχνίδια της, εντός και εκτός έδρας, με την ΑΕΛ, με την τελευταία νίκη των Θεσσαλών να είναι σε εκτός έδρας αναμέτρηση, αφού στις 21 Απριλίου 2019 επικράτησαν με 1-0 στο ΟΑΚΑ χάρη στο γκολ του Σλάβκο Μπράλιτς.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στην αναμέτρησή τους για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια που υποδέχθηκε την ΑΕΛ, στις 22 Νοεμβρίου 2020 με 4-1 και στις 19 Ιανουαρίου 2020 με 3-0.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 17:00

ΑΕΚ - ΑΕΛ 18:00

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 53

2. Ολυμπιακός 53

3. ΑΕΚ 53

4. Παναθηναϊκός 42

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

--------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΚ 21

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 12