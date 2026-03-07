Μενού

Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»

Για δημοσίευμα ελληνικής ιστοσελίδας, που αναπαρήγαγε πως «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι», η Σοφία Μητσοτάκη έκανε λόγο για παραπληροφόρηση.

Σοφία Μητσοτάκη
Σοφία Μητσοτάκη | Eurokinissi
Αναρτώντας δημοσίευμα ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, που αναπαρήγαγε πως «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι», η Σοφία Μητσοτάκη έκανε λόγο για παραπληροφόρηση.

Ειδικότερα, η προαναφερθείσα ιστοσελίδα ανέφερε πως η μεταφορά της κόρης του πρωθυπουργού από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ, έγινε δημοσία δαπάνη, με την πτήση να κοστίζει 50.000 ευρώ.

Στην απάντησή της, η Σοφία Μητσοτάκη αναφέρει: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιον fake news, και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean πήρα από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την περιοχή, όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο σάιτ δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη
Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη | Instagram

 

