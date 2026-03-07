Αναρτώντας δημοσίευμα ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, που αναπαρήγαγε πως «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι», η Σοφία Μητσοτάκη έκανε λόγο για παραπληροφόρηση.
Ειδικότερα, η προαναφερθείσα ιστοσελίδα ανέφερε πως η μεταφορά της κόρης του πρωθυπουργού από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ, έγινε δημοσία δαπάνη, με την πτήση να κοστίζει 50.000 ευρώ.
Στην απάντησή της, η Σοφία Μητσοτάκη αναφέρει: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιον fake news, και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.
Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean πήρα από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την περιοχή, όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη.
Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο σάιτ δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».
- 22 χρόνια από τις εκλογές του 2004: Οι τελευταίες καλτ κάλπες της Ελλάδας - Ήταν η αρχή του τέλους;
- Σε ποια περιοχή ψάχνουν όλοι σπίτι - Οι δημοφιλέστερες γειτονιές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας
- Ένας πόλεμος «όπως τον υποσχέθηκε το Ιράν»: Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή;
- «Εγώ είμαι ορθόδοξος ρε»: Ο ρατσιστής serial killer που σκότωνε μόνο μετανάστες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.