ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0: Η Σκωτία «εάλω», ιστορική 6άρα για την Ένωση

Η ΑΕΚ κατατρόπωσε την Αμπερντίν με ένα χορταστικό 6-0 στο Conference League.

ΑΕΚ
ΑΕΚ | Eurokinissi
Η ΑΕΚ πήρε τα «πάνω» της για την παρθενική της εμφάνιση στο Conference League, νικώντας τη Σκωτσέζικη Αμπερντίν με ένα χορταστικό 6-0.

Με πάθος, ένταση, ωραίες συνεργασίες και απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο, η Ένωση καθάρισε το παιχνίδι με τρία γκολ από το πρώτο μέρος με δύο προσωπικά τέρματα του Κοϊτά και ένα του Ελίασον, έχοντας και δύο δοκάρια με Ρέλβας και Βίντα.

