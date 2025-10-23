ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0: Η Σκωτία «εάλω», ιστορική 6άρα για την Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε τα «πάνω» της για την παρθενική της εμφάνιση στο Conference League, νικώντας τη Σκωτσέζικη Αμπερντίν με ένα χορταστικό 6-0.
Με πάθος, ένταση, ωραίες συνεργασίες και απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο, η Ένωση καθάρισε το παιχνίδι με τρία γκολ από το πρώτο μέρος με δύο προσωπικά τέρματα του Κοϊτά και ένα του Ελίασον, έχοντας και δύο δοκάρια με Ρέλβας και Βίντα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
- Απίστευτες ατάκες στη Βουλή και επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Μπακογιάννη: «Είσαι υστερική»
- Ο αμαρτωλός «κουμπαράς» του Ούρος Νίκολιτς, οι μαφιόζοι Vračarci και το προβληματικό παρελθόν
- Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έξωση από το σπίτι του - «Με πέταξαν έξω με τις φόρμες»
- Ιωάννα Τούνη: «Από μ@@@κες χορτάσαμε, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.