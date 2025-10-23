ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0: Η Σκωτία «εάλω», ιστορική 6άρα για την Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε τα «πάνω» της για την παρθενική της εμφάνιση στο Conference League, νικώντας τη Σκωτσέζικη Αμπερντίν με ένα χορταστικό 6-0.

Με πάθος, ένταση, ωραίες συνεργασίες και απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο, η Ένωση καθάρισε το παιχνίδι με τρία γκολ από το πρώτο μέρος με δύο προσωπικά τέρματα του Κοϊτά και ένα του Ελίασον, έχοντας και δύο δοκάρια με Ρέλβας και Βίντα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta