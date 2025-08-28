ΑΕΚ - Άντερλεχτ 2-0: Με «οδηγό» την OPAP Arena στη League Phase του Conference League η «Ένωση»

Με μπροστάρη τον κόσμο της, η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της στην OPAP Arena και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League, επικρατώντας της βελγικής Άντερλεχτ με 2-0.

Σκόρερ για την «Ένωση» ήταν ο Κοϊτά και ο Κουτέσα, και με μία πειστική εμφάνιση αλά ΑΕΚ, πιέζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο, εξασφάλισε το «χρυσό εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Conference League, κάνοντας μάλιστα το 3/3 για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άντερλεχτ, όπως αναφέρει σχετικά το gazzetta.gr, δεν κατάφερε να πιέσει ποτέ την ΑΕΚ, παρά στο τέλος της αναμέτρησης, με τους «κίτρινους» μέσα στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια να παίρνουν την πρόκριση.

ΑΕΚ-Άντερλεχτ: Πώς πήγε το ματς

Το «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας έσπρωξε την ΑΕΚ και η Ένωση με πάθος, μυαλό και αποφασιστικότητα... κατάπιε την Άντερλεχτ και με το 2-0 έκλεισε μια θέση για τη League Phase του Conference League.

Η «ρουκέτα» του Κοϊτά στο 36' και το δυνατό διαγώνιο σουτ του Κουτέσα λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους (48') έδωσαν την τρίτη διαδοχική πρόκριση της ΑΕΚ που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία στη League Stage της διοργάνωσης πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν! Φανταστική ατμόσφαιρα στην κατάμεστη OPAP Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες στο φινάλε.