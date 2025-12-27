ΑΕΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ντέρμπι «κιτρινόμαυρων» στη 12η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, την τελευταία για το 2025. Στη SUNEL Arena στις 16:00 διεξάγεται το ΑΕΚ - Άρης με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη νίκη της στη Μύκονο με την οποία σταμάτησε το μικρό σερί δύο ηττών της, ωστόσο ηττήθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε στη Sunel Arena από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα θα καθορίσει λοιπόν το εντός έδρας πρόσημο της στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου. Η τελευταία φορά που αυτό ήταν αρνητικό ήταν στην περίοδο 2010-11 αφού το χειρότερο ρεκόρ της από το 2014-15 όταν και επέστρεψε στην κατηγορία, ήταν το 4-2 του 2022-23.

Ο Άρης προέρχεται από το πρώτο νικηφόρο σερί του στη σεζόν αφού μετράει τρεις διαδοχικές νίκες στα παιχνίδια με τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και το Περιστέρι. Με τις πέντε επιτυχίες στα επτά τελευταία παιχνίδια της μετά το αρχικό 0/3, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε στο 5-5 και είναι μέρος της τριπλής ισοβαθμίας πίσω από την πρώτη τετράδα.