Μενού

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Ο λόγος που ο Ζαμπαλάς ακύρωσε το γκολ του Γιόβιτς

Μπόλικο εκνευρισμό προκάλεσε στους ιθύνοντες της ΑΕΚ η απόφαση του Ζαμπαλά να ακυρώσει ένα γκολ του Γιόβιτς όσο το σκορ 1-0, αλλά λίγοι κατάλαβαν το γιατί.

Reader symbol
Newsroom
AEK - Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς στο ΑΕΚ - Ατρόμητος | Eurokinissi/XΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Συνέχεια στο νικηφόρο της σερί έδωσε η ΑΕΚ, επικρατώντας του Ατρόμητου με 4-1 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε ματς του πρωταθλήματος, έτσι και σε αυτό υπήρξε συζήτηση για τη διαιτησία.

Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με τη φάση του 49', στην οποία η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με την προβολή του Γιόβιτς μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από την προσπάθεια του Ζοάο Μάριο στον αέρα, αλλά αν και αρχικά ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε σέντρα, στη συνέχεια, κατόπιν μάλλον δεύτερης σκέψης (αφού ο πρώτος βοηθός, Γιώργος Στεφανής, επίσης κινείται προς τη σέντρα), το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ