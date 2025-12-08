ΑΕΚ - Ατρόμητος: Ο λόγος που ο Ζαμπαλάς ακύρωσε το γκολ του Γιόβιτς

Συνέχεια στο νικηφόρο της σερί έδωσε η ΑΕΚ, επικρατώντας του Ατρόμητου με 4-1 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε ματς του πρωταθλήματος, έτσι και σε αυτό υπήρξε συζήτηση για τη διαιτησία.

Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με τη φάση του 49', στην οποία η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με την προβολή του Γιόβιτς μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από την προσπάθεια του Ζοάο Μάριο στον αέρα, αλλά αν και αρχικά ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε σέντρα, στη συνέχεια, κατόπιν μάλλον δεύτερης σκέψης (αφού ο πρώτος βοηθός, Γιώργος Στεφανής, επίσης κινείται προς τη σέντρα), το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ.

