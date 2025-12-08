ΑΕΚ - Ατρόμητος: Ο λόγος που ο Ζαμπαλάς ακύρωσε το γκολ του Γιόβιτς

Συνέχεια στο νικηφόρο της σερί έδωσε η ΑΕΚ, επικρατώντας του Ατρόμητου με 4-1 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε ματς του πρωταθλήματος, έτσι και σε αυτό υπήρξε συζήτηση για τη διαιτησία.
Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με τη φάση του 49', στην οποία η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με την προβολή του Γιόβιτς μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από την προσπάθεια του Ζοάο Μάριο στον αέρα, αλλά αν και αρχικά ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε σέντρα, στη συνέχεια, κατόπιν μάλλον δεύτερης σκέψης (αφού ο πρώτος βοηθός, Γιώργος Στεφανής, επίσης κινείται προς τη σέντρα), το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- Χανιά: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματισμοί στις εντάσεις
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.