Η άγνωστη «θειούλα» που βγήκε φωτογραφία με όλους τους σταρ του Χόλιγουντ, και μιλάμε κυριολεκτικά

Τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό όταν ακούς «Χόλιγουντ»; Κάποιος διάσημος σκηνοθέτης, πες Στίβεν Σπίλμπεργκ, κάποιος πασίγνωστος ηθοποιός, πες Τομ Κρουζ, Μπραντ Πιτ, Γουίλ Σμιθ, Μέριλ Στριπ.

Κάνε το τώρα εικόνα, ψάχνεις στις παλιές φωτογραφίες της κουλ θείας σου, μέσα σε ένα από εκείνα τα μπαούλα «ψευτοαντίκες» που κρατούσαν παλιά στα σπίτια, και τη βρίσκεις να ποζάρει σε φωτογραφίες με όλους τους παραπάνω. Δεν παθαίνεις βέρτιγκο;

Ίσως κάτι ανάλογα παράξενο να ένιωσε ο υπάλληλος ενός συνηθισμένου παλαιοπωλείου στο Βέλγιο όταν, χρόνια πριν, ανακάλυψε ένα παλιό, φθαρμένο άλμπουμ γεμάτο με σταρ του Χόλιγουντ, αλλά και μία σταθερή «παρουσία».

Η «θείτσα» και ο θίασος του Χόλιγουντ

Οι σελίδες του έκρυβαν έναν φωτογραφικό θησαυρό: μια σειρά από επαναλαμβανόμενα πορτρέτα μίας φαινομενικά καθημερινής μεσόκοπης κυρίας, αγκαλιά με μερικούς από τους διασημότερους αστέρες.

Tom Cruise, Julia Roberts, Will Smith, Steven Spielberg, Johnny Depp, Helen hunt, Denzel Washington, Tommy Lee Jones, Kevin Costner, Nicolas Cage, Harrison Ford, Robert Downey Jr., Keanu Reeves, ακόμα και ο Jack Lemon και η Sophia Loren είχαν ποζάρει μαζί της.

Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει πάνω από 60 φωτογραφίες με μεγάλα ονόματα, το ένα πιο γνωστό από το άλλο.

Ποια ήταν, όμως, αυτή η γυναίκα που εμφανιζόταν τόσο άνετη δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας;

Το μυστήριο λύθηκε γρήγορα. Το άλμπουμ ανήκε στη Maria Snoeys-Lagler, μια Βελγίδα δημοσιογράφο και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA). Η Maria είχε πεθάνει το 2016, σε ηλικία 93 ετών. Κανείς δεν γνωρίζει πώς το πολύτιμο αυτό ενθύμιο βρέθηκε στα ράφια ενός καταστήματος second-hand.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Kristien Gijbels, η ιστορία και οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral. Η κόρη της Maria, Rita Radowicz, εξέφρασε την έκπληξή της: «Αυτές οι φωτογραφίες είχαν τεράστια συναισθηματική αξία για τη μητέρα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκαν εκεί».

Ένα πιθανό σενάριο είναι πως το άλμπουμ κρατήθηκε από συγγενικό πρόσωπο που απεβίωσε πρόσφατα, και τα προσωπικά του αντικείμενα δόθηκαν κατά λάθος για πώληση.

Η Maria Snoeys-Lagler γεννήθηκε στην Αμβέρσα το 1923. Μετά τον γάμο της με τον δημοσιογράφο John Snoeys, μετακόμισαν στο Λος Άντζελες το 1952. Εκεί, και οι δύο εντάχθηκαν στην HFPA, με τον John να καλύπτει ειδήσεις από τον κόσμο του θεάματος. Μετά τον θάνατό του, η Maria πήρε τη θέση του και συνέχισε με πάθος το έργο του, γράφοντας για το βελγικό περιοδικό Humo.

Η ίδια παρέμεινε ενεργή δημοσιογραφικά μέχρι τα 87 της χρόνια, με τον πρώην εργοδότη της να τη θυμάται ως «μια δυναμική και φιλική κυρία με μεταδοτικό γέλιο». Όπως λέγεται, η Maria δεν ήθελε να αποσυρθεί – το περιοδικό ουσιαστικά την έπεισε να πάρει σύνταξη το 2010. Μέχρι τέλους, παρέμεινε περήφανη για το επάγγελμά της και τη ζωή της στο Χόλιγουντ.

Οι φωτογραφίες του άλμπουμ, τραβηγμένες χωρίς φλας, εξεζητημένες γωνίες ή επιτήδευση, απεικονίζουν κάτι μοναδικό: τη ζεστασιά μιας γυναίκας που δεν έβλεπε τους διάσημους ως σταρ, αλλά ως συνομιλητές, ανθρώπους της δουλειάς της.

Το χαμόγελό της δίπλα στους μεγαλύτερους ηθοποιούς δεν ήταν έκφραση θαυμασμού – ήταν αντανάκλαση μιας ζωής γεμάτης εμπειρίες, ιστορίες και πάθος για τη δημοσιογραφία.

Σήμερα, το άλμπουμ αυτό δεν είναι μόνο μια συλλογή εικόνων. Είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας φόρος τιμής σε μια γυναίκα που έζησε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά συνέβαλε στην καταγραφή της χρυσής εποχής της βιομηχανίας.

Δείτε παρακάτω ακόμα περισσότερες φωτό: