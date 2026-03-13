Στο Ψυχικό υπήρχε όντως φάρος: Το θανατηφόρο τροχαίο του εφοπλιστή που τον γκρέμισε

Παλαιό και Νέο Ψυχικό χωρίζονται από τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η περιοχή με τη μεγάλη διασταύρωση τουλάχιστον πέντε δρόμων και την υπόγεια γέφυρα, έχει το όνομα «Φάρος». Τυπικά η περιοχή ανήκει στην πλευρά που βρίσκεται το Νέο Ψυχικό, ωστόσο αυτό που θα δούμε στη συνέχεια είναι πώς και γιατί πήρε το συγκεκριμένο όνομα.

Είναι από τις περιπτώσεις, που το προφανές είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή στο σημείο υπήρχε κάπου όντως ένας φάρος, ένας φανοστάτης της ΕΛΠΑ, που διευκόλυνε την κυκλοφορία. Η μοίρα όμως του συγκεκριμένου φάρου είναι συνδεδεμένη με ένα τροχαίο δυστύχημα στις αρχές της δεκαετίας του 1933, που τον γκρέμισε ολοκληρωτικά, δίχως να στηθεί ξανά.

Σε αυτό το τροχαίο, που καλύφθηκε πλήρως με όλες τις λεπτομέρειες από τον Τύπο της εποχής, έχασε τη ζωή του ένας από τους πιο γνωστούς εφοπλιστές του Μεσοπολέμου, αλλά και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Μέγα Εθνικόν» στην οδό Πανεπιστημίου.

Ο φάρος Ψυχικού στην Κηφισίας

Ο συγκεκριμένο φανοστάτης της ΕΛΠΑ βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι η συμβολή της Κηφισίας με την 25η Μαρτίου, πάνω από τη γέφυρα. Ήταν επί της ουσίας μία ψηλή στήλη με ένα φως που αναβόσβηνε, ώστε να είναι ορατή από τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Έμοιαζε δε με τους, γνωστούς, σε όλους φάρους, οπότε κάπως έτσι απέκτησε και το συγκεκριμένο όνομα, που έμελλε να μείνει σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Το τροχαίο δυστύχημα και το τέλος του φάρου

Ο φάρος βρισκόταν στη θέση του μέχρι και το βράδυ της 31ης Μαρτίου του 1933. Εκείνο το βράδυ όμως το σφοδρό τροχαίο που θα οδηγήσει στον θάνατο τον 34χρονο Αχιλλέα Μάντακα, θα τον γκρεμίσει.

Διαβάζουμε, λοιπόν, στις εφημερίδες της εποχής για το τροχαίο δυστύχημα. Στις 9:30 το βράδυ, το αυτοκίνητο μάρκας «Λασάλ» του Αχιλλέα Μάντακα, συγκρούσθηκε με τον φάρο «ακριβώς εις την διασταύρωσιν της οδού Κηφισίας προς την παλαιάν οδόν Χαλανδρίου (...) με αποτέλεσμα τον φόνον του οδηγού και σοβαρώτατον τραυματισμόν τριών φίλων του, οίτινες επέβαινον του αυτοκινήτου».

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ακρόπολις» (2/4/1933) στο σημείο του τροχαίο δυστυχήματος

«Διατελούντες εν κραιπάλη μέθης»

Το ακριβώς είχε συμβεί; Η παρέα των ανδρών είχε πάει το απόγευμα στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο «Καλυψώ». Έμειναν εκεί μέχρι και τις 9 και αποχώρησαν «διατελούντες εν κραιπάλη μέθης» όπως ανέφεραν οι εφημερίδες την επόμενη ημέρα.

Το αυτοκίνητο διέσχιζε την παλιά οδό Χαλανδρίου με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στη συμβολή με την Κηφισίας, υπήρχε μια επικίνδυνη στροφή που πιθανότατα ο μεθυσμένος οδηγός δεν είδε. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στον φάρο, τον διέλυσε κι εκείνο ανετράπη. Ο οδηγός πέθανε ακαριαία καθώς τον τραυμάτισε θανάσιμα το τιμόνι. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Το ρεπορτάζ από τις εφημερίδες «Η πρωΐα» (αριστερά) και «Έθνος»

Εκείνο που κάνει πάντως εντύπωση είναι ο τρόπος που περιέγραφαν τα γεγονότα οι εφημερίδες. Διαβάζουμε για παράδειγμα στην «Ακρόπολις» πως «ο οδηγών το αυτοκίνητον εξέπνευσε κατά την μεταφοράν, το δε πτώμα του, φρικωδώς παραμορφωμένον, μετεφέρθη, εις το ξενοδοχείον του»!