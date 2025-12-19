ΑΕΚ: «Δεν χρειαζόμαστε τα υποκριτικά συγχαρητήρια της ΕΠΟ»

Η ΑΕΚ κρατάει σταθερή στάση κατά της διοίκησης της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία το βράδυ της Πεμπτης (19/12) με ανακοίνωση της συνεχάρη το Δικέφαλο για την πρόκριση στους «16» του Conference League, όμως η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δεν το άφησε ασχολίαστο.
Η Ένωση κάνει λόγο για «υποκριτικά, τυπικά κλισέ» συγχαρητήρια, τα οποία δεν χρειάζεται, καθώς είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας του κλαμπ, ενώ τόνισε πως «θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα "ακάθαρτα"».
