ΑΕΚ: «Δεν χρειαζόμαστε τα υποκριτικά συγχαρητήρια της ΕΠΟ»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της σχολίασε τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ για την χθεσινή της (18/12) πρόκριση στους «16» του Conference League.

Μάριος Ηλιόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η ΑΕΚ κρατάει σταθερή στάση κατά της διοίκησης της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία το βράδυ της Πεμπτης (19/12) με ανακοίνωση της συνεχάρη το Δικέφαλο για την πρόκριση στους «16» του Conference League, όμως η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δεν το άφησε ασχολίαστο.

Η Ένωση κάνει λόγο για «υποκριτικά, τυπικά κλισέ» συγχαρητήρια, τα οποία δεν χρειάζεται, καθώς είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας του κλαμπ, ενώ τόνισε πως «θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα "ακάθαρτα"».

