ΑΕΚ - Ηρακλής LIVE για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή συνεχίζεται σήμερα η 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. ΑΕΚ - Ηρακλής LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η «Ένωση» ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό, ένα αποτέλεσμα που έδωσε τέλος στο σερί των εννιά νικών της στο Πρωτάθλημα. Η ήττα αυτή ήρθε με τριψήφιο αμυντικό παθητικό (103), κάτι που έγινε στις τρεις από τις πέντε που έκανε στη φετινή Stoiximan GBL καθώς είχε δεχτεί 101 στο ματς του πρώτου γύρου και 100 από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Το παθητικό της ωστόσο στα 14 κερδισμένα παιχνίδια της περιορίστηκε στους 75 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Ηρακλής ηττήθηκε στη Ρόδο από τον Κολοσσό στην 5η διαδοχική, εκτός έδρας ήττα του μετά από το διπλό επί της Καρδίτσας, στις 6 Δεκεμβρίου, με 87-80. Έτσι έχει περιοριστεί στο 2-7 μακριά από το Ιβανώφειο. Στις τρεις τελευταίες ήττες τους στο Πρωτάθλημα, οι «κυανόλευκοι» είχαν παθητικό μεταξύ 92 και 98 πόντων.