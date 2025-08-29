ΑΕΚ, κλήρωση: Οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη league phase του Conference League.
Η «Ένωση» θα παίξει με τις: Φιορεντίνα (εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Κραϊόβα (εντός), Σάμσουνσπορ (εκτός).
H σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τo Σάββατο (30/8).
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
