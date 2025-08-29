Μενού

ΑΕΚ, κλήρωση: Οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο Conference League

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη league phase του Conference League.

ΑΕΚ
Πανηγυρισμοί παικτών της ΑΕΚ στο ματς με Άντερλεχτ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η ΑΕΚ έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη league phase του Conference League.

Η «Ένωση» θα παίξει με τις: Φιορεντίνα (εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Κραϊόβα (εντός), Σάμσουνσπορ (εκτός).

H σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τo Σάββατο (30/8).

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

  • 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
  • 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
  • 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
  • 4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
  • 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
  • 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

