ΑΕΚ, κλήρωση: Οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη league phase του Conference League.

Η «Ένωση» θα παίξει με τις: Φιορεντίνα (εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Κραϊόβα (εντός), Σάμσουνσπορ (εκτός).

H σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τo Σάββατο (30/8).

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025