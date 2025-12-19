ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2: Τα highlights της νίκης - πρόκρισης

Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στους Ρουμάνους και ταυτόχρονα εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Europa Conference League.
Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς έστειλε την «Ένωση» στην 3η θέση της League Phase.
Η ανατροπή της ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Ελίασον σέντραρε από δεξιά και ο Κουτέσα με εξαιρετική κεφαλιά ισοφάρισε. Το ματς δεν είχε τελειώσει. Στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βίντα δέχτηκε κλωτσιά στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR, το πέναλτι καταλογίστηκε και στο 90+14΄ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2: Τα highlights
Conference: Η βαθμολογία σε 6 αγώνες
1. Στρασβούργο 16
2. Ρακόφ 14
3. ΑΕΚ 13
4. Σπάρτα Πράγας 13
5. Βαγιεκάνο 13
6. Σαχτάρ Ντόνετσκ 13
7. Μάιντζ 13
8. AEK Λάρνακας 12
-------------------------
9. Λωζάννη 11
10. Κρίσταλ Πάλας 10
11. Λεχ Πόζναν 10
12. Σάμσουνσπορ 10
13. Τσέλιε 10
14. Άλκμααρ 10
15. Φιορεντίνα 9
16. Ριέκα 9
17. Γιαγκελόνια 9
18. Ομόνοια Λευκωσίας 8
19. Νόα 8
20. Ντρίτα 8
21. Kουόπιο 7
22. Σεκέντιζα 7
23. Ζρίνσκι Μόσταρ 7
24. Σίγκμα Όλομουτς 7
-------------------------
25. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊό 7
26. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7
27. Ντιναμό Κιέβου 6
28. Λέγκια Βαρσοβίας 6
29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 6
30. Μπρέινταμπλικ 5
31. Σάμροκ Ρόβερς 4
32. Χάκεν 3
33. Χάμρουν Σπάρτανς 3
34. Σέλμπουρν 2
35. Αμπερντίν 2
36. Ραπίντ Βιέννης 1
