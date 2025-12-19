ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2: Τα highlights της νίκης - πρόκρισης

Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στους Ρουμάνους και ταυτόχρονα εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Europa Conference League.

Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς έστειλε την «Ένωση» στην 3η θέση της League Phase.

Η ανατροπή της ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Ελίασον σέντραρε από δεξιά και ο Κουτέσα με εξαιρετική κεφαλιά ισοφάρισε. Το ματς δεν είχε τελειώσει. Στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βίντα δέχτηκε κλωτσιά στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR, το πέναλτι καταλογίστηκε και στο 90+14΄ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2: Τα highlights

Conference: Η βαθμολογία σε 6 αγώνες

1. Στρασβούργο 16

2. Ρακόφ 14

3. ΑΕΚ 13

4. Σπάρτα Πράγας 13

5. Βαγιεκάνο 13

6. Σαχτάρ Ντόνετσκ 13

7. Μάιντζ 13

8. AEK Λάρνακας 12

-------------------------

9. Λωζάννη 11

10. Κρίσταλ Πάλας 10

11. Λεχ Πόζναν 10

12. Σάμσουνσπορ 10

13. Τσέλιε 10

14. Άλκμααρ 10

15. Φιορεντίνα 9

16. Ριέκα 9

17. Γιαγκελόνια 9

18. Ομόνοια Λευκωσίας 8

19. Νόα 8

20. Ντρίτα 8

21. Kουόπιο 7

22. Σεκέντιζα 7

23. Ζρίνσκι Μόσταρ 7

24. Σίγκμα Όλομουτς 7

-------------------------

25. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊό 7

26. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

27. Ντιναμό Κιέβου 6

28. Λέγκια Βαρσοβίας 6

29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 6

30. Μπρέινταμπλικ 5

31. Σάμροκ Ρόβερς 4

32. Χάκεν 3

33. Χάμρουν Σπάρτανς 3

34. Σέλμπουρν 2

35. Αμπερντίν 2

36. Ραπίντ Βιέννης 1