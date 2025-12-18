ΑΕΚ - Κραϊόβα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ απέναντι στη Σάμσουνσπορ απόψε (18/12) για την έκτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2 και τον ΑΝΤ1.

H «Ένωση» μετά τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα βρίσκεται την 4η θέση και σε περίπτωση νίκης επί των Ρουμάνων στην OPAP Arena, εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Μουκουντί και τον Ρέλβα ενώ δεδομένα εκτός μάχης είναι οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό (μαζί με τους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Λιούμπισιτς που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα).

Η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε εντός έδρας από την Σπάρτα Πράγας με 2-1 και βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς σε 5 ματς.