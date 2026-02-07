ΑΕΚ - Μαρούσι LIVE για τη 18η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Κολοσσό συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. ΑΕΚ - Μαρούσι LIVE στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

ΑΕΚ - Μαρούσι LIVE

Η ΑΕΚ σημείωσε μία ακόμη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα επί του Κολοσσού με την οποία έφτασε το σερί της στις έξι, καθώς η τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 13 Δεκεμβρίου από τον Παναθηναϊκό. Αν το επεκτείνει με μία νίκη στον αυριανό αγώνα, θα ξεπεράσει το μεγαλύτερο σερί που είχε στην περσινή σεζόν όταν μέτρησε έξι διαδοχικές επιτυχίες στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Δύο τέτοια σερί σημείωσε και η ομάδα της σεζόν 2020-21 αλλά η φετινή ομάδα δεν… προλαβαίνει να απειλήσει το σερί των 15 νικών που έκανε η ΑΕΚ της σεζόν 2019-20 που διακόπηκε από την πανδημία.

Το Μαρούσι προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες και οι δύο τελευταίες σημειώθηκαν σε παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε με διαφορές 13 πόντων (10-23 στο 8:31 κόντρα στον Παναθηναϊκό και 21-8 στο 6:10 κόντρα στον Πανιώνιο). Ο Τζορτζ Πάπας και ο Τζόρνταν Κινγκ πάντως, είχαν από 21 πόντους στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής και έτσι το Μαρούσι έχει τρία παιχνίδια στα οποία δύο παίκτες του είχαν από 20+ πόντους, «πιάνοντας» στη σχετική λίστα τον Προμηθέα Πάτρας.