Επιστροφή στη Φύση: Το χιτ των Ψόφιων Κοριών που κρύβει μια βλάσφημη ιστορία

Ξεκινάω τη μέρα μου αναζητώντας κάτι να ακούσω από το ελληνικό ροκ: διαπιστώνω ότι ο αγαπημένος Pan Pan έχει βγάλει δεκάδες «κλώνους» του που θέλησαν να στοχαστούν υπαρξιακά μέσα από electro beats, ενώ υπάρχει πολύ ραπ, πολλή απαγγελία με avant-garde στοιχεία από μιμητές της Λένας Πλάτωνος, jazz-hop αυτοσχεδιασμοί, μελαγχολικές μπαλάντες από κανταδόρους στα βήματα του Παύλου Παυλίδη. Οι Ψόφιοι Κοριοί παίζουν μόνο ως ιντερνετικό meme, με σχόλια για τον Γιάνη Βαρουφάκη. O tempora, o mores!

Κι όμως το συγκρότημα αυτό εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 για να μας χαρίσει λίγη ανούσια ντοπαμίνη, για να μας πείσει να πιούμε μια ακόμα μπύρα (πέμπτη-έκτη κατά σειρά) και να κουνήσουμε τα κεφάλια μας μαζί με τους κολλητούς, για να μας χαρίσει μια τρίλεπτη εκτόνωση, με κάτι που αν έβγαινε σήμερα, θα έτρωγε cancel πανεύκολα.

Ήταν τόσο ανούσιοι οι Ψόφιοι Κοριοί και η «Επιστροφή στη Φύση» τους;

Διαβάζουμε πως το συγκρότημα Ψόφιοι Κοριοί γεννήθηκε το χειμώνα του 1995 στην πόλη της Ξάνθης. Οι ηλικίες των μελών του γκρουπ τότε ήταν μεταξύ 18 και 19 χρόνων. Ήταν όλοι τους δευτεροετείς φοιτητές του εκεί πολυτεχνείου. Μέσα από τις πρόβες του σχήματος, προήλθε το όνομα «Ψόφιοι Κοριοί.

Η πρώτη σύνθεση της μπάντας ''Ψόφιοι Κοριοί'' ήταν η εξής:

Βαγγέλης Νεραντζάς - Φωνή

Φάνης Βαλιάζης - Κιθάρα

Δημήτρης Μυταφίδης - Τύμπανα

Γιάννη Δανιήλ - Μπάσο

Όπως και κάθε άλλο συγκρότημα της εποχής, έκαναν συναυλίες όπου μπορούσαν, για να κάνουν γνωστά στον κόσμο τα demo τραγούδια τους. Κάποια στιγμή, τους ανακάλυψε το ελληνικό παράρτημα της πολυεθνικής Virgin Records και τους έπεισε να υπογράψουν συμβόλαιο.

Τον Ιούλιο του 1997 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του γκρουπ με τίτλο "Outro". Οι στίχοι είχαν γραφεί από τον Βαγγέλη Νερατζά και τον Γιάννη Δανιήλ και η μουσική από τον Βαγγέλη Νερατζά και τον Φάνη Βαλιάζη. Η ηχογράφηση του δίσκου ''Outro'' έγινε στο στούντιο του Γιώργος Μάνιου στην Θεσσαλονίκη.

Οι Ψόφιοι Κοριοί έγραφαν ελληνόφωνο ροκ με πανκ στοιχεία. Το κόμμάτι «Επιστροφή στη Φύση» έγινε το μεγαλύτερο (και το μοναδικό τους) χιτ. Ας θυμηθούμε κάτι από τους στίχους:

Οι γκόμενες τον φτύνανε, οι φίλοι τον αφήναν

Γι αυτό είδε κι απόειδε και πήγε στην Αθήνα

Και γνώρισε έναν τυπά μ' ένα χοντρό μουστάκι

Μ' αργότερα του είπανε πως είναι βαποράκι

Του είπε πως τα έπαιξε και βρήκε άλλη λύση

Ροκάς πήγε και έγινε και ρούφαγε χασίσι

Το κομμάτι μουσικά θυμίζει πάρα πολύ το "Friggin in the Rigging'" (το λες και κανονική διασκευή), το παραδοσιακό τραγούδι των πειρατών που διασκεύασαν πρώτοι οι Sex Pistols, έπειτα οι Anthrax αλλά και ο φολκ τραγουδοποιός Λούντον Γουέινράητ.

​​Οι στίχοι του θρυλικού "Frigging in the Rigging"

Μόνο σεξ, αυτοϊκανοποιήση και σαδιστικοί τρόποι θανάτωσης, στίχοι που θα έκαναν αυτόν που έγραψε το «Ήταν ένα μικρό καράβι» να κοκκινήσει από ντροπή.

The captain's name was Morgan

By Christ, he was a gorgon

Ten times a day he'd stop and play With his fuckin' organ

The first mate's name was Cooper

By Christ he was a trooper.

He jerked and jerked until he worked Himself into a stupor Chorus

The second mate was Andy

By Christ, he had a dandy

Till they crushed his cock on a jagged rock

For cumming in the brandy

The cabin boy was Flipper

He was a fuckin' nipper

He stuffed his ass with broken glass And circumcised the skipper

The Captain's wife was Mabel

To fuck she was not able

So the dirty shits, they nailed her tits

Across the barroom table

The Captain had a daughter

Who fell in deep sea water

And by her squeals we knew the eels Had found 'er sexual quarters

Έκαναν κάτι άλλο οι Ψόφιοι Κοριοί;

Βεβαίως, κυκλοφόρησαν κι άλλο ένα άλμπουμ, το «Σήμερα Είναι Η Μέρα Σου», προσπαθώντας να επαναλάβουν την επιτυχία του «Γύρισε στη Φύση», χωρίς επιτυχία. Είχε προηγηθεί και η εμφάνιση τους στο Rockwave Festival 1998, ένα από τα κορυφαία του θεσμού, με τους Spiritualized, Dj Andy Smith, Κωνσταντίνο Βήτα, Active Member να μοιράζονται τη σκηνή με τη βορειοελλαδίτικη μπάντα. Το συγκρότημα δεν κατάφερε να συνεχίσει λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (στρατιωτικές υποχρεώσεις), αν και πραγματοποίησε ένα ημιτελές (τρείς από τους τέσσερις) reunion στο Βόλο, το 2012.