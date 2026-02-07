Ο Ρουβίκωνας αποζημίωσε την εταιρεία που χτυπήθηκε κατά λάθος: «Το κόστος καλύφθηκε πλήρως»

Η εταιρεία Αναγνώστου Φυτοχώματα ανακοίνωσε με ανάρτησή της ότι η ζημιά που είχε προκληθεί στην τζαμαρία των κεντρικών της γραφείων στις Αχαρνές αποκαταστάθηκε πλήρως και ότι το σύνολο του κόστους καλύφθηκε από τον Ρουβίκωνα, κλείνοντας οριστικά το ζήτημα.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται ως συνέχεια του λάθους χτυπήματος που είχε παραδεχτεί δημόσια ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, μέλος του Ρουβίκωνα. Η οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι στόχος της ήταν τα γραφεία της βιομηχανίας «Βιολάντα ΑΕ» στις Αχαρνές, ως «απάντηση» στο πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Ωστόσο, λόγω γειτνίασης των κτιρίων, η επίθεση με βαριοπούλες κατέληξε σε γραφεία άλλης εταιρείας.

Ο Καλαϊτζίδης είχε τότε δηλώσει πως «η εταιρεία που χτυπήθηκε θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το λάθος. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Αναγνώστου Φυτοχώματα, επιβεβαιώνεται ότι η αποζημίωση καταβλήθηκε και η ζημιά έχει ήδη διορθωθεί.

Η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το θέμα έχει ολοκληρωθεί», κλείνοντας έτσι τον κύκλο της υπόθεσης που είχε προκαλέσει συζητήσεις για την αστοχία της επίθεσης.