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ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για τα playoffs του Champions League

Με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει η ΑΕΚ προκειμένου να μπει στη League Phase του Champions League.

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ΑΕΚ - Σεν Τρούιντεν
Φιλικό ΑΕΚ - Σεν Τρούιντεν | Eurokinissi
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Η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Champions League.

Η Ένωση θα δώσει τον πρώτο της αγώνα σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18-19 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς στην «Allwyn Arena» μία εβδομάδα αργότερα. 

Στόχος της Πρωταθλήτριας Ελλάδας να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2018-2019.

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