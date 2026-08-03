ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για τα playoffs του Champions League

Η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Champions League.
Η Ένωση θα δώσει τον πρώτο της αγώνα σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18-19 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς στην «Allwyn Arena» μία εβδομάδα αργότερα.
Στόχος της Πρωταθλήτριας Ελλάδας να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2018-2019.
- Πώς η φωτιά στην Αττική έκανε στάχτη παρθένο δάσος σε λίγα 24ωρα: Η πρόληψη που πρέπει να γίνει «ευαγγέλιο»
- Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
- Όλυμπος: Τι σημαίνει ότι εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco
- Πυκνώνει το μυστήριο στην Κυψέλη: Το θρησκευτικό κίνητρο και το κοινόβιο της αίρεσης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.