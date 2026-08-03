ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για τα playoffs του Champions League

Η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Champions League.

Η Ένωση θα δώσει τον πρώτο της αγώνα σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18-19 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς στην «Allwyn Arena» μία εβδομάδα αργότερα.

Στόχος της Πρωταθλήτριας Ελλάδας να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2018-2019.