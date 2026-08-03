Πυκνώνει το μυστήριο στην Κυψέλη: Το θρησκευτικό κίνητρο και το κοινόβιο της αίρεσης

Πυκνώνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση με τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη. Ο 26χρονος συλληφθείς φαίνεται να είχε ομολογήσει, σε κοινή τους φίλη, ότι σκότωσε την 38χρονη, αλλά στην αστυνομία δηλώνει ότι τη βρήκε νεκρή και την έκρυψε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τόσο ο 26χρονος, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, όσο και η 38χρονη είχαν βρεθεί σε ένα κοινόβιο στην περιοχή της Κυψέλης, όπου, όμως, συγκεντρώνονται μέλη θρησκευτικής αίρεσης.

Ο άνδρας φαίνεται να είπε σε κοινή τους φίλη πως τη σκότωσε για θρησκευτικούς λόγους: «Τη σκότωσα για να μην σε κάνει Χριστιανή» φέρεται να δήλωσε ο συλληφθείς.

Ωστόσο, στους αστυνομικούς είπε πως βρήκε τη γυναίκα νεκρή και αποφάσισε να τη βάλει μέσα στη βαλίτσα για να την κρύψει και να μην έχει μπλεξίματα με τον νόμο.

Η γυναίκα φαίνεται ότι ήταν νεκρή για μέρες, πριν εντοπιστεί τελικά στις 18 Ιουλίου στο κτίριο στην Κυψέλη.

Στο μεσοδιάστημα, ο άνδρας είχε πάρει τις τραπεζικές της κάρτες και το κινητό της. Το τηλέφωνο έδινε σήμα από την Αράχωβα, όπου φαίνεται πως έγιναν και αναλήψεις από την κάρτα της.

Κατά το ίδιο μέσο, τράβηξε το ποσό των 10.000 ευρώ από τους λογαριασμούς της.

Δίωξη στον 26χρονο για τη νεκρή στη βαλίτσα στην Κυψέλη

Σημειώνεται πως σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και διέμενε σε φιλική κατοικία σε περιοχή του Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, καθώς και με ψηφιακή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του άνδρα και τελικώς εντοπίστηκε.