Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο σαν να είναι τρέιλερ για ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix, σύμφωνα με το trend των τελευταίων ημερών στην πλατφόρμα, με την influencer να αυτοτρολάρεται, λέγοντας πως όλοι τη θεωρούν άνεργοι παρά το γεγονός ότι είναι η Νο 1 Ελληνίδα influencer.
«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη με το κατάλληλο ύφος και outfit.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα υποστηρικτικά σχόλια έπεσαν «βροχή», με την ίδια να απαντάει σε αρκετά σχόλια και να μοιράζει «καρδούλες».
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