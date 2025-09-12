Μενού

ΑΕΚ, μεταγραφές: Επίσημο το deal με την Μπεσίκτας για τον Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζοάο Μάριο.

Reader symbol
Newsroom
Ζόα Μάριο
Ζόα Μάριο | Instagram. @aekfc_oficial
  • Α-
  • Α+

Η ΑΕΚ επισημοποίησε το... buzzer beater της στη deadline της μεταγραφικής περιόδου! Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.

Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε το πρωί της Παρασκευής και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, υπέργαψε το συμβόλαιο του με τον Δικέφαλο και ανακοινώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ