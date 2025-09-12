ΑΕΚ, μεταγραφές: Επίσημο το deal με την Μπεσίκτας για τον Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ επισημοποίησε το... buzzer beater της στη deadline της μεταγραφικής περιόδου! Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.

Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε το πρωί της Παρασκευής και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, υπέργαψε το συμβόλαιο του με τον Δικέφαλο και ανακοινώθηκε.

