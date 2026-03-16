Η χθεσινή λαμπερή βραδιά των βραβείων Όσκαρ θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τις πολύ δυνατές συμμετοχές αλλά και για τις απουσίες, που προκάλεσαν απορίες.

Ο Σον Πεν, ένας από τους πιο ταλαντούχους και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενους σταρ του Χόλιγουντ, κέρδισε το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του, στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, που σάρωσε.

Παρά τη νίκη του, ο ίδιος επέλεξε να μην παραβρεθεί στην εκδήλωση για να το παραλάβει, με πολλούς να κάνουν λόγο για σκόπιμη απουσία του.

Τη στιγμή που ο περσινός νικητής, Κίραν Κάλκιν, ανακοίνωσε το όνομά του, ο ίδιος προχώρησε σε ένα καυστικό σχόλιο: «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί απόψε… ή δεν ήθελε», είπε ο Κάλκιν, παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο εκ μέρους του.

Η απουσία του Πεν δεν προκάλεσε έκπληξη σε όσους έχουν ακολουθήσει την πορεία του, καθώς ο ηθοποιός συνηθίζει να λείπει από τις τελετές τις χρονιές που είναι υποψήφιος, αλλά δεν βραβεύεται.

Διαβάστε επίσης: Όσκαρ 2026: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής Κασάντρα Κουλουκούντις - Γιατί η νίκη της είναι ιστορική

Αντιθέτως, στις μεγάλες του νίκες για το Mystic River (2004) και το Milk (2009), ήταν εκεί για να εκφωνήσει τους λόγους του. Ωστόσο αυτή τη φορά σε μια βραδιά γεμάτη νίκες για το «One Battle After Another», η απουσία του δημιουργεί νέες απορίες.

O πιθανός λόγος απουσίας

Παρόλο που η επίσημη πλευρά του ηθοποιού δεν έχει προβεί σε αναλυτικές δηλώσεις, οι πληροφορίες θέλουν τον Πεν να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και της Daily Mail, ο ηθοποιός επέλεξε να επισκεφθεί την Ουκρανία. Η ακτιβιστική του δράση στην περιοχή είναι γνωστή εδώ και χρόνια, ενώ παλαιότερα είχε δηλώσει πως θα σκεφτόταν ακόμα και να «λιώσει» τα προηγούμενα Όσκαρ του σε ένδειξη διαμαρτυρίας αν η Ακαδημία δεν στήριζε επαρκώς τη χώρα.