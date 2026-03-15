Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;»

Η Ελίνα Παπίλα ήταν σήμερα (15/3) καλεσμένη στο «Καλύτερα δε Γίνεται» και μεταξύ άλλων η Ναταλία Γερμανού της ζήτησε να της πει τι ερώτηση θα έκανε στον Γιώργο Λιάγκα εάν του έπαιρνε συνέντευξη στην εκπομπή της στο YouTube, το Unblock.

«Τι ήταν αυτό; Τι τόλμησα και είπα; Τόσο λάθος έκανα, Ναταλία μου;», είπε αρχικά αυτοσαρκαζόμενη η Ελίνα Παπίλα όσον αφορά την επιθυμία που είχε εκφράσει πριν από λίγο καιρό να πάρει συνέντευξη από τον παρουσιαστή του Πρωινού, κάτι που είχε σχολιαστεί αρνητικά στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

«Η πρώτη ερώτηση που θα έκανα στον Γιώργο Λιάγκα είναι "μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;". Με τα καλά του, τα κακά του… Είναι μια ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω, τη βάζω συχνά. "Αυτή ήταν η διαδρομή που θα ήθελες να κάνεις;". Είναι μια ερώτηση που σηκώνει πολλή συζήτηση».

Μετά από ερώτηση της Γερμανού για το αν της αρέσει ο Λιάγκας, η Παπίλα απάντησε:

«Σαν παρουσιαστής και δημοσιογράφος μου αρέσει. Έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει σοκάρει, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, μάχιμος και δεν φοβάται να πει την άποψή του, όποια κι αν είναι αυτή».

«Υπάρχουν στιγμές που έχω σκεφτεί κι εγώ πως όταν έχεις τόσα χρόνια… Λες, να την πατήσει ένας νέος, αλλά να την πατήσει κι ένας με μεγαλύτερη πορεία, αλλά μέχρι πού μπορεί να την πατήσει;

Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν γίνει στον αέρα και λες να την πατούσα εγώ που έχω πέντε χρόνια, αλλά να την πατήσει ένας που έχει 30; Αλλά και πάλι ο τηλεοπτικός αέρας ο ζωντανός είναι βάρβαρος», πρόσθεσε η Ελίνα Παπίλα.