ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ και έριξε «γκάζια» στους παίκτες

Η μεγάλη αποτυχία με τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ δεν πέρασε... έτσι από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο στους παίκτες.
Ο Ηλιόπουλος πήγε την Πέμπτη στα Σπάτα και επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές, ρίχνοντας και «γκάζια» καθώς τους έθεσε προ των ευθυνών τους.
