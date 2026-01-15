Μενού

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ και έριξε «γκάζια» στους παίκτες

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ πήγε στα Σπάτα και επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ.

Μάριος Ηλιόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η μεγάλη αποτυχία με τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ δεν πέρασε... έτσι από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο στους παίκτες.

Ο Ηλιόπουλος πήγε την Πέμπτη στα Σπάτα και επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές, ρίχνοντας και «γκάζια» καθώς τους έθεσε προ των ευθυνών τους.

