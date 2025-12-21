Μενού

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Ατενίζει από την κορυφή του πίνακα η Ένωση

Με τις κεφαλιές των Λιούμπισιτς-Γιόβιτς (έχασε και πέναλτι), η ΑΕΚ ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1, επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ και κλείνει το 2025 μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - ΟΦΗ
ΑΕΚ - ΟΦΗ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η ΑΕΚ πάτησε στην κορυφή και πάει για Χριστούγεννα χωρίς άγχος. Η Ένωση αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα από τον ΟΦΗ με τέρμα του Σαλσέδο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος να φτάσει στην ανατροπή (2-1) με κεφαλιές των Λιούμπισιτς και Γιόβιτς (έχασε και πέναλτι) και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας πριν τις γιορτές.

Τρία γκολ είδε η Ένωση να της ακυρώνονται (δύο του Γιόβιτς και ένα του Λιούμπισιτς, τα δύο για οφσάιντ και το ένα για φάουλ), με τους κιτρινόμαυρους να πανηγυρίζουν τη δέκατη συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις δίνοντας συνέχεια στο εκπληκτικό τους σερί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ