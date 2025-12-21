ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Ατενίζει από την κορυφή του πίνακα η Ένωση

Η ΑΕΚ πάτησε στην κορυφή και πάει για Χριστούγεννα χωρίς άγχος. Η Ένωση αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα από τον ΟΦΗ με τέρμα του Σαλσέδο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος να φτάσει στην ανατροπή (2-1) με κεφαλιές των Λιούμπισιτς και Γιόβιτς (έχασε και πέναλτι) και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας πριν τις γιορτές.

Τρία γκολ είδε η Ένωση να της ακυρώνονται (δύο του Γιόβιτς και ένα του Λιούμπισιτς, τα δύο για οφσάιντ και το ένα για φάουλ), με τους κιτρινόμαυρους να πανηγυρίζουν τη δέκατη συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις δίνοντας συνέχεια στο εκπληκτικό τους σερί.

