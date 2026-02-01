ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Δίχτυα με πέναλτι στο 106' για τους Πειραιώτες - Μόνη στην κορυφή η Ένωση

Ντέρμπι για γερά νεύρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 106' με εύστοχο πέναλτι του Ταρέμι και να παίρνει στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο 59' με τον Βάργκα που είχε περάσει μόλις στο ματς, είχε δοκάρι με τον Πινέδα λίγο αργότερα, αλλά στο τέλος με το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR στην εκπνοή των καθυστερήσεων ΑΕΚ και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε τον Ζίνι στην ενδεκάδα της ΑΕΚ πλάι στον Γιόβιτς στην επίθεση. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, με τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Γκατσίνοβιτς και Λιούμπισιτς στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα.

