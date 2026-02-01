ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE το ντέρμπι από την Allwyn Arena

Η 19η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στις 21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στις δύο περσινές αναμετρήσεις στην έδρα της ΑΕΚ, μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ, με 1-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και με 2-0 στη διαδικασία των Playoffs. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, πήρε τη νίκη με 2-0 στην αναμέτρησή τους για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό μετά το 6-0 της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης.

Αυτή η νίκη της ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδος είναι η μοναδική στα οκτώ τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να μετρά επτά νίκες και στις πέντε τελευταίες να μην έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της για το πρωτάθλημα ήταν στις 31 Μαρτίου 2024 με 1-0, ενώ η τελευταία της επιτυχία σε αναμέτρηση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 με 3-2.