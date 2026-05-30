ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΑΕΚ κόντρα Ολυμπιακού σήμερα (30/05) στη Sunel Arena για το Game 2 των ημιτελικών της GBL. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σήμερα (30/05) στη Sunel Arena για το Game 2 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 17:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ και φιλοδοξεί να επιστρέψει, εφόσον επικρατήσει των πρωταθλητών Ευρώπης στην έδρα της.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει στο 2-0 ώστε να ριχτεί στην μάχη των τελικών.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

  • Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77
  • Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
  • Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

  • Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102
  • Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)
  • Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

