ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σήμερα (30/05) στη Sunel Arena για το Game 2 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 17:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ και φιλοδοξεί να επιστρέψει, εφόσον επικρατήσει των πρωταθλητών Ευρώπης στην έδρα της.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει στο 2-0 ώστε να ριχτεί στην μάχη των τελικών.
Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77
- Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102
- Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)
- Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
