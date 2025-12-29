Μενού

ΑΕΚ: Παίρνει τον διεθνή Βούλγαρο αμυντικό Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο 20χρονος διεθνής Βούλγαρος αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με την Ένωση να φτάνει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας.

ΑΕΚ
Προθέρμανση παικτών της ΑΕΚ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Σε ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής προχωρά η ΑΕΚ, καθώς όπως επιβεβαιώνεται και από την Ένωση, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή Βούλγαρου, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Μάλιστα, πρόκειται για μια... τελειωμένη υπόθεση, διότι ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και εφόσον όλα πάνε καλά, η απόκτησή του θα ολοκληρωθεί και τυπικά μέσα στη μέρα, με τις πληροφορίες από τη Βουλγαρία να κάνουν λόγο για τετραετές συμβόλαιο.

