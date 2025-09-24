ΑΕΚ - Παναιτωλικός, Κύπελλο Ελλάδας 2-1: Έκανε το «δύο στα δύο» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δεχόμενη γκολ με πέναλτι στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του Παναιτωλικού για τη δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και πλέον έχει 6 βαθμούς στους ομίλους.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, του Πιερό και του Καλοσκάμη αντίστοιχα, κράτησε το προβάδισμα νίκης μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναιτωλικός, το μόνο που κατάφερε, ήταν με πέναλτι του Αγκίρε, μετά από χέρι του αμυντικού της ΑΕΚ, Βίντα, να μειώσει σε 2-1 και παρά την πίεση στο τέλος της αναμέτρησης, δεν κατάφερε να πάρει τον πολυπόθητο βαθμό της ισοπαλίας.