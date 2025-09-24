ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Opap Arena απόψε (24/09) για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με έναρξη της αναμέτρησης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.
Η Ένωση στην πρεμιέρα της νέας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, επικράτησαν του Αιγάλεω με 1-0 ενώ προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, για την Super League.
Οι Αγρινιώτες, στο πρώτο τους παιχνίδι στο Κύπελλο, ηττήθηκαν εντός έδρας από τον Άρη με 1-0 ενώ πήραν πολύτιμο βαθμό στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (σ.σ. 0-0).
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase
- Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1
- Παναιτωλικός – Άρης 0-1
- Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
- ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
- Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
- Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\
- Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Λεβαδειακός 3 (4-1)
- ΟΦΗ 3 (3-0)
- Ατρόμητος 3 (4-2)
- Βόλος 3 (3-1)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Άρης 3 (1-0)
- Παναθηναϊκός 3 (1-0)
- ΑΕΛ Novibet 1 (2-2)
- Μαρκό 1 (2-2)
- Aστέρας AKTOR 1 (1-1)
- Κηφισιά 1 (1-1)
- Ηρακλής 0 (0-0)
- Ολυμπιακός 0 (0-0)
- Αιγάλεω 0 (0-1)
- Athens Kallithea 0 (0-1)
- Παναιτωλικός 0 (0-1)
- Ελλάς Σύρου 0 (2-4)
- Ηλιούπολη 0 (1-3)
- ΠΑΟΚ 0 (1-4)
- Καβάλα 0 (0-3)
Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.
