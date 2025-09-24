Μενού

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό απόψε (24/09) για το Κύπελλο Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Φάση από αγώνα της ΑΕΚ | Eurokinissi
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Opap Arena απόψε (24/09) για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με έναρξη της αναμέτρησης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Η Ένωση στην πρεμιέρα της νέας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, επικράτησαν του Αιγάλεω με 1-0 ενώ προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, για την Super League.

Οι Αγρινιώτες, στο πρώτο τους παιχνίδι στο Κύπελλο, ηττήθηκαν εντός έδρας από τον Άρη με 1-0 ενώ πήραν πολύτιμο βαθμό στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (σ.σ. 0-0).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase 

  • Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1
  • Παναιτωλικός – Άρης 0-1
  • Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
  • ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
  • Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
  • Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\
  • Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  1. Λεβαδειακός 3 (4-1)
  2. ΟΦΗ 3 (3-0)
  3. Ατρόμητος 3 (4-2)
  4. Βόλος 3 (3-1)
  5. ΑΕΚ 3 (1-0)
  6. Άρης 3 (1-0)
  7. Παναθηναϊκός 3 (1-0)
  8. ΑΕΛ Novibet 1 (2-2)
  9. Μαρκό 1 (2-2)
  10. Aστέρας AKTOR 1 (1-1)
  11. Κηφισιά 1 (1-1)
  12. Ηρακλής 0 (0-0)
  13. Ολυμπιακός 0 (0-0)
  14. Αιγάλεω 0 (0-1)
  15. Athens Kallithea 0 (0-1)
  16. Παναιτωλικός 0 (0-1)
  17. Ελλάς Σύρου 0 (2-4)
  18. Ηλιούπολη 0 (1-3)
  19. ΠΑΟΚ 0 (1-4)
  20. Καβάλα 0 (0-3)

Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ