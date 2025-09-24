ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Opap Arena απόψε (24/09) για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με έναρξη της αναμέτρησης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Η Ένωση στην πρεμιέρα της νέας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, επικράτησαν του Αιγάλεω με 1-0 ενώ προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, για την Super League.

Οι Αγρινιώτες, στο πρώτο τους παιχνίδι στο Κύπελλο, ηττήθηκαν εντός έδρας από τον Άρη με 1-0 ενώ πήραν πολύτιμο βαθμό στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (σ.σ. 0-0).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Λεβαδειακός 3 (4-1) ΟΦΗ 3 (3-0) Ατρόμητος 3 (4-2) Βόλος 3 (3-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Άρης 3 (1-0) Παναθηναϊκός 3 (1-0) ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) Μαρκό 1 (2-2) Aστέρας AKTOR 1 (1-1) Κηφισιά 1 (1-1) Ηρακλής 0 (0-0) Ολυμπιακός 0 (0-0) Αιγάλεω 0 (0-1) Athens Kallithea 0 (0-1) Παναιτωλικός 0 (0-1) Ελλάς Σύρου 0 (2-4) Ηλιούπολη 0 (1-3) ΠΑΟΚ 0 (1-4) Καβάλα 0 (0-3)

Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.