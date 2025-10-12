ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73: Με ηγέτη τον Σίλβα έκανε το «2 στα 2»

ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73: Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κρις Σίλβα, που σκόραρε 24 πόντους με 8/8 δίποντα και 8/9 βολές και πήρε ακόμη 9 ριμπάουντ σε διάστημα 22’ και 30’’, η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Πανιωνίου και έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα. Αντίθετα οι «κυανέρυθροι» είναι στο 0-2 έχοντας γνωρίσει δύο βαριές ήττες.

Διακρίθηκαν, επίσης, από τους νικητές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που είχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα, ο Λούκας Λεκαβίτσιους ο οποίος πέτυχε 11 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ και ο Δημήτρης Κατσίβελης που σκόραρε 10 πόντους. Ο Τάιλερ Γουόλ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ προσπάθησε περισσότερο από τους φιλοξενούμενους.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73.

