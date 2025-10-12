ΑΕΚ - Πανιώνιος LIVE για τη 2η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στην άδεια λόγω τιμωρίας, SUNEL Arena, ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. ΑΕΚ - Πανιώνιος LIVE στις 13:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
ΑΕΚ - Πανιώνιος Live streaming
ΑΕΚ - Πανιώνιος LIVE
Η ΑΕΚ πέρασε από τη Ρόδο στην πρεμιέρα του φετινού Πρωταθλήματος και εφόσον καταφέρει να ζευγαρώσει τις νίκες της, θα κάνει το 2/2 για 12η φορά στις 31 σεζόν της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.
Για τον Πανιώνιο η προσπάθεια στη Stoiximan GBL άρχισε με την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι και έτσι μόνο με νίκη στο αυριανό παιχνίδι θα αποφύγει το 0-2, ρεκόρ με το οποίο μπήκε στο Πρωτάθλημα στις επτά από τις 26 παρουσίες του στην κατηγορία.
