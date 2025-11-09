Μενού

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 76-78: Τεράστιο διπλό και μόνος δεύτερος - Μπάζερ μπίτερ ο Μπράουν

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό από τη SUNEL Arena μετά το 78-76 επί της ΑΕΚ, με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 0.8 για το τέλος

aek paok
ΑΕΚ ΠΑΟΚ | ΙΝΤΙΜΕ
Δεύτερη σερί ήττα για την ΑΕΚ στη Stoiximan GBL καθώς η Ένωση ηττήθηκε με από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena με 78-76 σε ματς θρίλερ και έτσι έπεσε στο 4-2, ενώ στο 5-1 πήγε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μπράουν έβαλε το καλάθι της νίκης, 0.8 για το τέλος.

H AEK μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 14-6 χάρη στον Φλιώνη στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με τον Μέλβιν έγινε το 18-16 στο 8'. Ο Κρις Σίλβα κάρφωσε εντυπωσιακά για το 20-16 ξεσηκώνοντας τον κόσμο της ΑΕΚ στο γήπεδο. 

Το τρίποντο του Κουζμίνσκας έκανε το 26-18 για τη Βασίλισσα στο 11', ενώ ο Τζόουνς με φοβερό κάρφωμα μείωσε σε 27-22. Ο Γκρέι σκόραρε στη λήξη της επίθεσης για το 37-29, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Περσιδης διαμόρφωσε το 40-31 στο ημίχρονο.

Με το καλάθι του Μουρ έγινε το 45-39 για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση κόλλησε επιθετικά και ο Μουρ έβαλε μπροστά το ΠΑΟΚ για το 48-49 στο 26'. Ο Μουρ έφτασε τους 20 πόντους και έγραψε το 54-58 στο 29'.

Ο Τζόουνς έκανε το 56-61 στο 31, ενώ ο Ντίμσα με νέο τρίποντο έγραψε το 56-64. Ο Ντίμσα με τρίποντο έκανε το 60-72. Η ΑΕΚ αντέδρασε και με τρίποντο του Μπάρτλεϊ έκανε το 68-72 στο 36'. Ο Σίλβα ισοφάρισε με μεγάλο καλάθι για το 76-76. Ο Μπράουν έκανε το 76-78, 0.8 για το τέλος.

 

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (2 ριμπάουντ), Φλιώνης 10 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 13 (1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Αρμς 2, Σίλβα 15 (7 ριμπάουντ), Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 1, Λεκαβίτσιους 3 (4 ασίστ), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 7 (1/2 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/5 τρίποντα)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 4 (4 ριμπάουντ), Περσίδης 10 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (7 ασίστ), Μουρ 20 (1/1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Ντιμσά 15 (4/9 τρίποντα), Κόνιαρης 2, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 7 (1/4 τρίποντα), Τζόουνς, Ιιατρίδης, Φίλλιος

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

