ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE: Το ντέρμπι «δικεφάλων» στο μπάσκετ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE στις 13:00 για την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ.

Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL φιλοξενείται στη SUNEL ARENA εκεί που αναμετρούνται οι ισόβαθμοι στη δεύτερη θέση, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 13:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ. Δείτε την εξέλιξη και από το Live Blog του Gazzetta

Η ΑΕΚ προέρχεται από την πρώτη ήττα της στη φετινή Stoiximan GBL. Μετά από το αρχικό 4/4 ηττήθηκε στο Περιστέρι και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 5/5 για 7η φορά στην ιστορία της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Η «Ένωση» μετά το φετινό 2/2, έφτασε τις έξι συνεχόμενες, εντός έδρας νίκες κανονικής περιόδου, αφού η τελευταία ήττα της ήταν εκείνη της 12ης Ιανουαρίου όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό με 80-103.

Ο ΠΑΟΚ μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «έτρεξε» το ίδιο σερί στην περσινή περίοδο με τέσσερις διαδοχικές νίκες από τις 9 ως τις 29 Δεκεμβρίου κόντρα σε Προμηθέα εντός, Κολοσσό εντός, Καρδίτσα εκτός και Περιστέρι εντός έδρας. Το 4-1 συνιστά το καλύτερο ρεκόρ εκκίνησης των τελευταίων εννιά σεζόν για τους «ασπρόμαυρους» αφού τον ίδιο απολογισμό είχαν και στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της σεζόν 2016-17.

 

