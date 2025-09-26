Ο Προμηθέας Πατρών, με μία σπουδαία εμφάνιση, έκανε τη φετινή έκπληξη, καθώς στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup, επικράτησε της ΑΕΚ με 84-70 και περιμένει τώρα στον τελικό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε την Καρδίτσα.

Ο Προμηθέας πήρε από νωρίς προβάδισμα στον αγώνα, και με διαδοχικές άμυνες, και επιθετικές λύσεις από τον ΜακΚόλουμ μεταξύ άλλων, κέρδισε την ΑΕΚ, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα να είναι προγραμματισμένη για τις 09:00 το βράδυ.

ΑΕΚ - Προμηθέας: Πώς πήγε το ματς

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Γκρέι ηγέτη προηγήθηκε με 14-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την ΑΕΚ να είναι πολύ άστοχη και τον περιφερειακό των Πατρινών να το εκμεταλλεύεται.

Με ένα τρίποντο του Φλιώνη και ένα του Λεκαβαίτσιους η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ για το. Ο Προμηθέας δεν πτοήθηκε, βρήκε τις λύσεις και με τον Γκρέι να αναλαμβάνει πάλι δράση και με καλάθι στο τέλος της δεύτερης περιόδου να γράφει το 37-42 φτάνοντας τους 19 πόντους.

Ο Αρμς συνέχισε να είναι άστοχος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Κατσίβελης με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έκανε το 46-48. Χάμοντς και Μακόλουμ με τρίποντα έγραψαν το 50-57, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-61 στο τέλος της περιόδου.

Ο Καραγιαννίδης δυσκολευόταν στις βολές και ο Μπάρτλεϊ με απίθανο τρίποντο έκανε το 64-66 στο 34'. Το ματς ήταν θρίλερ στο τέλος, όμως ο Μακόλουμ ανέλαβε δράση και έκανε το 68-79 για τον Πορμηθέα, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και ο Προμηθέας πέρασε στον τελικό.