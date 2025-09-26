ΑΕΚ - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Προμηθέα στη Ρόδο σήμερα (26/09) στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Σε περίπτωση νίκης θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00), τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού - Καρδίτσας.
Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της «Ένωσης» ο Ντράγκαν Σάκοτα υπολογίζει και στον Δημήτρη Κατσίβελη, που κάνει ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα μετά το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο Eurobasket.
