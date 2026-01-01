Μενού

ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικη «βόμβα» με Νάναλι

Σπουδαία κίνηση από την ΑΕΚ, την 1η ημέρα του 2026, αφού η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι.

Τζέιμς Νάναλι
Ο Τζέιμς Νάναλι | EUROKINISSI/ KLODIAN LATO
Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το 2026 για την ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Τζέιμς Νάναλι, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

