ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικη «βόμβα» με Νάναλι

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το 2026 για την ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Τζέιμς Νάναλι, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

