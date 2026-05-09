ΑΕΚ - Ρίτας 86-92: Η Ένωση άντεξε, αλλά δεν τα κατάφερε στην παράταση

Η Ρίτας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή, επιστρέφοντας από το -20 και «αρπάζοντας» μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ το παιχνίδι στην παράταση. Ο Λουκόσιους έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας τους Λιθουανούς με καθοριστικά σουτ και στέλνοντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με το μεγάλο τρίποντο του για το 80-80 λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Η ΑΕΚ, που έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα για μεγάλα διαστήματα, κατέρρευσε στο φινάλε και γνώρισε μια πικρή ήττα με 92-86, χάνοντας έναν τίτλο που έμοιαζε δικός της. Ο Νάναλι με 23 πόντους και ο Μπάρτλεϊ με 20 προσπάθησαν να κρατήσουν την Ένωση όρθια, όμως η τελική αντεπίθεση των Λιθουανών αποδείχθηκε καθοριστική.