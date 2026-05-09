Μενού

ΑΕΚ - Ρίτας 86-92: Η Ένωση άντεξε, αλλά δεν τα κατάφερε στην παράταση

Η ΑΕΚ κρατούσε το BCL στα χέρια της, αλλά η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και πήρε το ματς στην παράταση με 92-86.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ-ΡΙΤΑΣ
Στιγμιότυπο από το παιχνίδι ΑΕΚ-Ρίτας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Ρίτας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή, επιστρέφοντας από το -20 και «αρπάζοντας» μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ το παιχνίδι στην παράταση. Ο Λουκόσιους έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας τους Λιθουανούς με καθοριστικά σουτ και στέλνοντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με το μεγάλο τρίποντο του για το 80-80 λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Η ΑΕΚ, που έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα για μεγάλα διαστήματα, κατέρρευσε στο φινάλε και γνώρισε μια πικρή ήττα με 92-86, χάνοντας έναν τίτλο που έμοιαζε δικός της. Ο Νάναλι με 23 πόντους και ο Μπάρτλεϊ με 20 προσπάθησαν να κρατήσουν την Ένωση όρθια, όμως η τελική αντεπίθεση των Λιθουανών αποδείχθηκε καθοριστική.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ