Metallica στο ΟΑΚΑ: Κυκλοφόρησε η αφίσα για το αποψινό live - Το design με τον Δία

Κυκλοφόρησε η αφίσα για το αποψινό live των Metallica στην Αθήνα. Θα είναι διαθέσιμη μόνο στον χώρο του ΟΑΚΑ.

metallica
Συναυλία των Metallica | Shutterstock
Μετά τη δήλωση του James Hetfield για το αποψινό live των Metallica στο ΟΑΚΑ, στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος κυκλοφόρησε και η αφίσα. 

Customed, όπως έχουμε συνηθίσει, με αναφορές στον Θεό Δία, και με μια λεζάντα που υπόσχεται πολλά. Όπως αναφέρεται στο post η αφίσα από το σημερινό σόου, που δημιούργησε το Revolver Dart, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο χώρο.

«Απόψε στην Αθήνα! Δεν υπάρχει καμία “αχίλλειος πτέρνα” σε αυτή τη στάση της παγκόσμιας περιοδείας #M72 του 2026. Ξεκινάμε από την Αθήνα μαζί με τους Gojira και τους Knocked Loose» γράφει το κείμενο που συνοδεύει την αφίσα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο frontman των Metallica, ανήρτησε: «Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica» 
 

