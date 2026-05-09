Σία Κοσιώνη: Ο ΑΝΤ1 θα της προτείνει να παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα

Η Σία Κοσιώνη είπε χθες Παρασκευή (8/5) το τελευταίο της κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ κλείνοντας έναν κύκλο 20 χρόνων και όπως είναι φυσικό η φημολογία για το ποιο θα είναι το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα έχει φουντώσει.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια που θέλουν τη δημοσιογράφο να έχει δεχθεί κρούση τόσο από την ΕΡΤ όσο και από το Mega, ενώ και ο ΑΝΤ1 φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, η πρόταση που σκοπεύει να κάνει ο ΑΝΤ1 στη Σία Κοσιώνη είναι για να αναλάβει την πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού είτε παρουσιάζοντας το Καλημέρα, Ελλάδα είτε μια νέα εκπομπή που θα το αντικαταστήσει από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ένα στοιχείο που ίσως να παίξει ρόλο για την απόφαση της Σίας Κοσιώνη είναι η έλευση του Βασίλη Παπαδρόσου, με τον οποίο συνεργαζόταν στενά τα τελευταία χρόνια.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχώρησε πρόσφατα επίσης από τον ΣΚΑΪ και φέρεται να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει στον ΑΝΤ1 τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων.